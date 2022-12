Djokovič priletel do Austrálie takmer rok po tom, ako ho deportovali

Sydney 27. decembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič v utorok priletel do Austrálie takmer rok po tom, ako ho deportovali z krajiny. "Nole" nemohol obhajovať titul na grandslamovom Australian Open v Melbourne, pretože sa odmietol dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Deväťnásobný víťaz tohto turnaja mal pôvodne zákaz vstupu do krajiny na tri roky.



Djokovič v januári prehral súdny spor o svoj očkovací status. Austrália však odvtedy zrušila požiadavku, aby sa návštevníci krajiny museli preukazovať očkovaním proti koronavírusu. Austrálska vláda v novembri potvrdila, že neočkovaný Srb už nemá zákaz a dostal víza, ktoré mu umožňujú hrať na úvodnom grandslame roka.



Výkonný riaditeľ Austrálskej tenisovej federácie Craig Tiley vyjadril nádej, že miestni fanúšikovia Djokovičov návrat príjmu. "Vítame ho späť v Austrálii. Mám veľkú dôveru v austrálsku verejnosť. Verím, že ľudia zareagujú tak, ako dúfame, že zareagujú," citovala Tileyho agentúra AFP.



Srbský tenista by mal v nedeľu nastúpiť na turnaji v Adelaide, ktorý je prípravou pred Australian Open. "Po tom, čo sa udialo začiatkom tohto roka dúfam, že budem mať dôstojné prijatie, ktoré mi pomôže hrať dobrý tenis," povedal Djokovič.