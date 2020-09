Djokovič pripustil, že ešte môže v kariére niekedy vybuchnúť

Rím 14. septembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič vyhlásil, že vylúčenie z grandslamového US Open je pre neho veľkou lekciou. Nevylúčil však, že aj v budúcnosti môže na kurte predviesť podobný skrat ako vo Flushing Meadows v zápase so Španielom Carrenom-Bustom.



Svetový hráč číslo jeden sa musel s americkým podujatím rozlúčiť, keď v osemfinále frustrovane odpálil loptičku a trafil čiarovú rozhodkyňu do krku. "Uvedomujem si, že som vybuchol, ale je to súčasť mojej osobnosti. Takýmto hráčom som vždy bol," povedal Djokovič na tlačovej konferencii pred turnajom v Ríme, kde sa k incidentu prvýkrát verejne vyjadril.



Srbský tenista priznal, že nepríjemný moment sa mu hlboko vryl do pamäti. "Nemyslím si, že na to niekedy zabudnem. Takéto veci vám zostanú v hlave do konca života. Tenisové zápasy sa konajú vo veľkej intenzite, je tam veľa tlaku. Musím sa s tým vyrovnať. Nemôžem garantovať, že už nič podobné počas mojej kariéry neurobím. Neviem, čo bude," úprimne priznal Djokovič.