Djokovič priznal, že má stále traumu z návratu do Austrálie

Londýn 6. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič priznal, že má traumu z návratu do Austrálie. Bývalú svetovú jednotku v januári 2022 vyhostili z krajiny. "Nole", ktorý prišiel v čase pandémie koronavírusu do Austrálie nezaočkovaný, vtedy neuspel na federálnom súde v Melbourne s odvolaním sa proti opätovnému zrušeniu jeho víza. Nemohol tak obhajovať titul na grandslamovom turnaji Australian Opbn.



"Budem úprimný, pri návrate do Austrálie mám traumu z pasovej kontroly či imigračných úradov. Vždy si spomeniem na to, čím som si prešiel pred tromi rokmi. Obávam sa, či ma pri kontrole dokumentov nezadržia Necítim však voči Austrálii žiadnu zášť. V roku 2023 som sa do Melbourne vrátil a získal tam svoj 22. grandslamový titul. Bol to jeden z najemotívnejších momentov mojej kariéry, boli pri ňom rodičia i členovia tímu," citovala Djokoviča agentúra DPA.