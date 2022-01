Djokovič priznal, že po pozitívnom teste robil rozhovor

Melbourne 12. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič priznal, že v decembri po pozitívnom teste na koronavírus robil rozhovor s francúzskym novinárom. Spätne to vyhodnocuje ako chybu v úsudku. Vo svojom stanovisku na instagrame takisto uviedol, že deň po pozitívnom PCR teste sa zúčastnil na slávnostnom ceremoniáli v Novakovom tenisovom centre v Belehrade. Na akcii pózoval približne s dvadsiatkou detí.



"Pozitívny výsledok testu som však obdržal až po tomto podujatí," uviedol Djokovič. Na dohodnutý rozhovor so žurnalistom však už išiel vedomý si pozitívneho výsledku: "O deň neskôr, 18. decembra som bol v mojom tenisovom centre v Belehrade, aby som splnil svoj dlhodobý prísľub a poskytol interview pre L'Equipe. Všetky ostatné naplánované aktivity okrem interview a fotografovania pre L'Equipe som zrušil."



Dvadsaťnásobný grandslamový šampión spätne priznal, že urobil chybu: "Cítil som záväzok voči L'Equipe. Sľúbil som im rozhovor, nechcel som sklamať novinára. No držal som odstup a nosil som celý čas rúško, s výnimkou fotografovania, keď som si ho dal dole. Po interview som išiel hneď domov, aby som sa na stanovené obdobie izoloval. Spätne si uvedomujem, že som situáciu zle posúdil. Mal som toto stretnutie preložiť na iný termín."



Líder svetového rebríčka sa takisto vyjadril k nezrovnalostiam vo svojom cestovnom vyhlásení pred odletom do Melbourne, kde sa chystá štartovať na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open. Djokovič v dokumentoch uviedol, že 14 dní pred príletom do Austrálie, kam dorazil 6. januára, nikam inam necestoval. Podľa austrálskych médií sa však z Belehradu presunul do Španielska. Srb tvrdí, že chybu pri vypĺňaní tlačiva urobil jeho agent: "Príslušné doklady predkladal môj tím v mojom poverení, ako som to aj povedal imigračným úradníkom pri mojom prílete. Môj agent sa úprimne ospravedlňuje za administratívnu chybu, keď omylom zaškrtol nesprávne okienko vo formulári ohľadom mojej cestovateľskej minulosti pred príchodom do Austrálie. Bola to ľudská chyba a určite nie úmyselná. Žijeme v časoch plných výziev počas globálnej pandémie a niekedy sa takéto chyby stávajú."



Djokovič v pondelok uspel s odvolaním na austrálskom súde a mohol začať s prípravou na Australian Open. O jeho štarte na turnaji však ešte stále nie je definitívne rozhodnuté. Austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke má právomoc opäť Djokovičovi zrušiť vízum a zvažuje celú záležitosť. Srb nie je zaočkovaný a na Australian Open sa chystá štartovať na základe výnimky po decembrovom prekonaní COVID-19.