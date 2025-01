Djokovič sa dočkal od Jonesa ospravedlnenia za urážky

Melbourne 20. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič prijal podľa zástupcov Australian Open ospravedlnenie od moderátora za urážky na jeho adresu a taktiež na srbských fanúšikov.



Desaťnásobný melbournsky šampión odmietol po osemfinálovom víťazstve nad Čechom Jiřím Lehečkom tradičné pozápasové interview, namiesto toho si od Jima Couriera vzal mikrofón a dal krátke vyhlásenie, po ktorom odišiel z kurtu za bučania divákov. "Pred pár dňami sa slávny športový novinár, ktorý pracuje pre oficiálneho vysielateľa Channel 9 tu v Austrálii, posmieval srbským fanúšikom a takisto sa urážlivo vyjadroval na moju osobu," povedal siedmy nasadený hráč. Danú osobu nemenoval, ale z opisu sa dalo vyvodiť, že išlo o moderátora Tonyho Jonesa. "Odvtedy sa verejne neospravedlnil. To isté platí o Channel 9. Keďže sú oficiálni vysielatelia, rozhodol som sa ďalej neposkytovať rozhovory pre Channel 9," vyslovil sa Djokovič.



Organizátori úvodného grandslamového turnaja sezóny uviedli, že miestna stanica a ich zamestnanec sa verejne ospravedlnili Djokovičovi, ktorý ich stanovisko akceptoval. Jones počas pondelkovej televízne relácie uviedol, že jeho výroky na adresu srbského tenistu a fanúšikov boli myslené len ako žart. "Každopádne sa ospravedlňujem, pokiaľ má Novak pocit, že som bol voči nemu neúctivý. Bol to len humor, to je to, čo neustále robím. Okamžite som kontaktoval jeho tím a ospravedlnil som sa im," povedal Jones podľa AP.



Djokovič postúpil do rekordného 61. grandslamového štvrťfinále, 15. na Australian Open, čím sa vyrovnal Švajčiarovi Rogerovi Federerovi. Vo štvrťfinále dvojhry sa stretne so Španielom Carlosom Alcarazom.