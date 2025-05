Djokovič sa dočkal prvého víťazstva na antuke: Pomohlo mi podanie

Ženeva 21. mája (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič dosiahol prvé víťazstvo v tohtoročnej antukovej sezóne. Dvadsaťštyrinásobný grandslamový šampión uspel v 2. kole dvojhry na upršanom turnaji ATP v Ženeve, keď zdolal Maďara Mártona Fucsovicsa hladko 6:2, 6:3.



Djokovič sa dočkal na tretí pokus, predošlé dva súboje na antuke v tomto roku prehral - v apríli podľahol v Monte Carle Čiľanovi Alejandrovi Tabilovi a v Madride nestačil na Taliana Mattea Arnaldiho. Práve na Arnaldiho, ktorý vyradil ďalšieho maďarského hráča Fábiána Marozsána takisto v dvoch setoch 6:3, 7:6 (3), narazí vo štvrtkovom štvrťfinálovom súboji.



„Dosiahol som prvé víťazstvo v tejto sezóne na antuke. Som rád, že sa mi podarilo prelomiť ľady takýmto spôsobom. Je to veľmi náročný povrch. Vieme, aké zradné je hrať na antuke v porovnaní s inými povrchmi,“ povedal Djokovič v pozápasovom interview na kurte.



Tridsaťsedemročný Srb, ktorý sa usiluje o zisk 100. titulu na okruhu ATP, mal úspešnosť prvého podania 73 percent. V zápase nečelil ani jednému brejku súpera, premenil svoj druhý mečbal: „Pomôže vám to, ak máte silné prvé podanie a myslím si, že to bol dnes môj najsilnejší úder. Úspešné prvé podanie mi dnes párkrát pomohlo vyhrabať sa z problémov. Som spokojný s úrovňou mojej hry a verím, že to bude takto naďalej pokračovať.“