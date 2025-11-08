Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Djokovič sa nepredstaví na Turnaji majstrov pre zranenie ramena

Srbský tenista Novak Djokovič reaguje v zápase proti Talianovi Lorenzovi Musettimu vo finále halového tenisového turnaja ATP v Aténach 8. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Tridsaťosemročný Srb sa odhlásil po zisku 101. titulu v kariére, keď v nedeľu triumfoval na halovom turnaji ATP v Aténach.

Turín 8. novembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa nepredstaví na Turnaji majstrov v Turíne pre zranenie ramena. Tridsaťosemročný Srb sa odhlásil po zisku 101. titulu v kariére, keď v nedeľu triumfoval na halovom turnaji ATP v Aténach.

Veľmi som sa tešil na podujatie v Turíne a po finále v Aténach, v ktorom som odovzdal všetko, tak som smutný z toho, že musím oznámiť odhlásenie sa pre zranenie. Veľmi ma to mrzí kvôli fanúšikom, ktorí dúfali, že ma uvidia hrať. Vaša podpora pre mňa znamená veľmi veľa. Všetkým hráčom prajem úžasný turnaj a už sa neviem dočkať návratu na kurt,“ napísal Djokovič na sociálnych sieťach.

Na koncoročnom podujatí sa tak premiérovo predstaví jeho finálový súper z Atén, Talian Lorenzo Mussetti, ktorého zdolal 4:6, 6:3 a 7:5. V skupine si zmeria sily so Španielom Carlosom Alcarazom, Američanom Taylorom Fritzom a Austrálčanom Alexom de Minaurom.
