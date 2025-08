Djokovič sa odhlásil z turnaja ATP Cincinnati Masters

Cincinnati 4. augusta (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa v pondelok odhlásil z turnaja ATP Cincinnati Masters. Urobil tak presne rok po jeho zisku zlatej olympijskej medaily v Paríži. Organizátori turnaja potvrdili túto správu pre The Athletic



Znamená to, že 38-ročný Srb neodohrá do štartu US Open žiadny zápas od prehry v semifinále Wimbledonu s Jannikom Sinnerom. Štvrtý grandslam sezóny sa začne o tri týždne. Víťaz 24 grandslamových titulov vo dvojhre hral v Cincinnati prvýkrát v roku 2005 a zatiaľ posledný zo svojich troch titulov tam získal v roku 2023 po prehrách v piatich predchádzajúcich finále.