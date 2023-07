Djokovič sa odhlásil z turnaja ATP Masters 1000 v Toronte

Londýn 24. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa pre únavu odhlásil z augustového turnaja ATP Masters 1000 v Toronte, na ktorom mal byť nasadenou dvojkou. Pred ôsmimi dňami prehral vo finále wimbledonskej dvojhry so Španielom Carlosom Alcarazom a nevyužil šancu na zisk 24. grandslamového titulu.



"V Kanade pred skvelými fanúšikmi som hral vždy rád. Po rozhovoroch s mojim tímom som sa však rozhodol, že v Toronte sa tento rok nepredstavím. Som presvedčený o tom, že je to správne rozhodnutie a verím, že riaditeľ turnaja Karl Hale ho pochopí," citovala Djokoviča agentúra DPA. Po Srbovom odhlásení sa priamo do hlavnej súťaže dostane wimbledonský štvrťfinalista Američan Christopher Eubanks.