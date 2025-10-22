Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Djokovič sa odhlásil z turnaja ATP Masters 1000 v Paríži

Srbský tenista Novak Djokovič Foto: TASR/AP

Srba trápili v uplynulom období zdravotné problémy.

Autor TASR
Paríž 22. októbra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa odhlásil z nadchádzajúceho turnaja ATP Masters 1000 v Paríži (27. októbra - 2. novembra).

„Drahý Paríž, bohužiaľ, tento rok sa nepredstavím na turnaji v Paríži. Mám úžasné spomienky a dosiahol som tu skvelé úspechy, hlavne sa mi tu podarilo vyhrať sedemkrát titul. Verím, že sa uvidíme o rok,“ napísal Djokovič na sociálnej sieti Instagram.

Skúseného Srba trápili v uplynulom období zdravotné problémy, so sebazaprením dohral semifinálový duel na turnaji v Šanghaji a na exhibícii v Saudskej Arábii sa neuskutočnil duel o tretie miesto s Američanom Taylorom Fritzom. Informovala o tom agentúra AFP.
.

