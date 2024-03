Djokovič sa po piatich rokoch úspešne vrátil do Indian Wells

dvojhra - 2. kolo:



Daniil Medvedev (Rus.-4) - Roberto Carballes Baena (Šp.) 6:2, 6:3,

Casper Ruud (Nór.-9) - Lukáš KLEIN (SR) 6:4, 7:6 (4),

Arthur Fils (Fr.) - Alejandro Davidovich (Šp.-23) 6:3, 6:4,

Grigor Dimitrov (Bulh.-13) - Alexandre Muller (Fr.) 7:5, 6:2,

Luca Nardi (Tal.) - Čang Č'-čen 6:3, 3:6, 6:3,

Taylor Fritz (USA-12) - Alejandro Tabilo (Čile) 7:6 (2), 6:2,

Sebastian Baez (Arg.-19) - Fabio Fognini (Tal.) 7:5, 6:3,

Sebastian Korda (USA-29) - Roman Safiullin (Rus.) 6:4, 6:2,

Lorenzo Musetti (Tal.-26) - Denis Shapovalov (Kan.) 6:4, 2:6, 7:5,

Novak Djokovič (Srb.-1) - Aleksandar Vukic (Austr.) 6:2, 5:7, 6:3,

Tommy Paul (USA-17) - Alex Michelsen (USA) 6:2, 6:2,

Gael Monfils (Fr.) - Hubert Hurkacz (Poľ.-8) 6:0, 6:7 (5), 6:2,

Holger Rune (Dán.-7) - Milos Raonic (Kan.) - bez boja,

Adrian Mannarino (Fr.-21) - Tomáš Macháč (ČR) 6:1, 6:2,

Ugo Humbert (Fr.-14) - Patrick Kypson (USA) 6:4, 6:4,

Cameron Norrie (V.Brit.-28) - Lorenzo Sonego (Tal.) 6:4, 6:4









Indian Wells 10. marca (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein ukončil svoje pôsobenie na turnaji ATP v americkom Indian Wells v 2. kole. Nad jeho sily bol deviaty nasadený Nór Casper Ruud, ktorý zvíťazil 6:4, 7:6 (4).Austrálčan Aleksandar Vukic vzal najvyššiemu nasadenému Novakovi Djokovičovi set, no Srb napokon zvíťazil 6:2, 5:7, 6:3. Dvadsaťštyrinásobný grandslamový šampión sa na podujatie vrátil po piatich rokoch. Predchádzajúce edície musel vynechať, keďže do krajiny ho nevpustili, pretože sa odmietol nechať očkovať proti koronavírusu. "povedal podľa AP Djokovič, ktorý turnaj v Indian Wells vyhral päťkrát. Ak uspeje ešte raz, odpúta sa na prvej priečke historických tabuliek od Rogera Federera, ktorý má taktiež päť triumfov.Z nasadených hráčov sa rozlúčil s podujatím Poliak Hubert Hurkacz, ktorého ako nasadenú osmičku vyradil Francúz Gael Monfils 6:0, 6:7 (5), 6:2. Hráč číslo 23 Alejandro Davidovich zo Španielska skončil na rakete Francúza Arthura Filsa, ktorý zvíťazil 6:3, 6:4. Štvrtý nasadený Rus Daniil Medvedev si hladko poradil so Španielom Robertom Carballesom Baenom 6:2, 6:3.