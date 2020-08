Djokovič sa prebojoval do osemfinále turnaja ATP v New Yorku

dvojhra - 2. kolo:



Karen Chačanov (Rus.-11) - Pablo Carreno Busta (Šp.) 7:6 (8), 6:1, Tennys Sandgren (USA) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-15) 6:7 (4), 6:2, 7:6 (5), Aljaž Bedene (Slov.) - Taylor Harry Fritz (USA) 7:6 (5), 7:5, Daniil Medvedev (Rus.-3) - Marcos Giron (USA) 6:4, 6:4, Miloš Raonič (Kan.) - Daniel Evans (V. Brit.) 6:3, 7:5, Novak Djokovič (Srb.-1) - Ričardas Berankis (Lit.) 7:6 (2), 6:4, Jan-Lennard Struff (Nem.) - Denis Shapovalov (Kan.-12) 7:6 (4), 3:6, 6:4, Roberto Bautista (Šp.-8) - Richard Gasquet (Fr.) 7:5, 6:1, Matteo Berrettini (Tal.-6) - Emil Ruusuvuori (Fín.) 6:4, 6:7 (3), 7:5, Reilly Opelka (USA) - Diego Schwartzman (Arg.-9) 6:3, 7:6 (4), John Isner (USA-16) - John Millman (Austr.) 4:6, 7:6 (3), 7:6 (5), Andy Murray (Škót.) - Alexander Zverev (Nem.-5) 6:3, 3:6, 7:5, Márton Fucsovics (Maď.) - Grigor Dimitrov (Bulh.-14) 7:5, 4:6, 6:2, Filip Krajinovič (Srb.) - Dominic Thiem (Rak.-2) 6:2, 6:1

New York 25. augusta (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa prebojoval do osemfinále dvojhry na turnaji ATP v New Yorku. Líder svetového rebríčka zvíťazil vo svojom úvodnom zápase na podujatí nad Ričardasom Berankisom z Litvy v dvoch setoch 7:6 (2), 6:4. V osemfinále sa stretne s Američanom Tennysom Sandgrenom.Djokovič, ktorý na Western & Southern Open pre bolesti krku odstúpil zo štvorhry, sa musel nechať v zápase s Berankisom ošetriť na kurte. Napriek zdravotným problémom dokázal húževnatého súpera zdolať.citovala najvyššie nasadeného hráča agentúra AFP.S turnajom sa v 2. kole prekvapujúco rozlúčil druhý nasadený Dominic Thiem. Rakúšan nestačil na Srba Filipa Krajinoviča, ktorému podľahol hladko 2:6, 1:6.