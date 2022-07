Djokovič sa pripojí na Laver Cupe k Nadalovi, Federerovi a Murraymu

Belehrad 22. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa v septembri predstaví na Laver Cupe. Na turnaji si zahrá po štyroch rokoch spolu s Rafaelom Nadalom, Rogerom Federerom a Andym Murraym. Súťaží sa vo formáte Európa vs. Svet a body z podujatia sa nepočítajú do rebríčka ATP.



"Je to jediná možnosť hrať v tíme s chalanmi, ktorí sú bežne moji súperi. Rafu, Rogera a Andyho považujem za svojich najväčších rivalov a tvoriť s nimi tím je unikátne," uviedol Djokvoič pre AFP. Štvorica ovládla v prechádzajúcich dvoch dekádach tenisový svet – od roku 2003 získali dokopy 66 grandslamových titulov a všetky tituly vo Wimbledone.



Do tímu Európy sa pridajú ešte dvaja hráči, pričom ich súperi majú voľné tri miesta. Doposiaľ boli potvrdení Kanaďan Felix Auger-Aliassime, Američan Taylor Fritz a Argentínčan Diego Schwartzman. Piata edícia turnaja, na ktorom Európania zatiaľ neokúsili prehru, je na programe od 23. do 25. septembra.