Djokovič sa úspešne vrátil na grandslamovú scénu,pôjde aj na Wimbledon

Paríž 24. mája (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa úspešne vrátil na grandslamovú scénu. V 1. kole dvojhry na Roland Garros si v pozícii najvyššie nasadeného obhajcu titulu poradil s Japoncom Jošihitom Nišiokom hladko 6:3, 6:1, 6:0. Jeho ďalším súperom na parížskej antuke bude víťaz duelu medzi Slovákom Alexom Molčanom a Argentínčanom Federicom Coriom, ktorý preložili na utorok pre tmu.



Djokovič v januári nemohol obhajovať trofej na Australian Open. Neuspel totiž na federálnom súde v Melbourne s odvolaním sa proti opätovnému zrušeniu jeho víza, ktoré nariadil austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke. Lídra svetového rebríčka ATP, ktorý nebol zaočkovaný proti koronavírusu, následne deportovali z krajiny. Djokovič nemohol štartovať ani na veľkých turnajoch v Indian Wells a Miami, preto sa naplno sústredil na prípravu na antukovú sezónu.



Na turnaji ATP Masters 1000 v Ríme získal prvý tohtoročný titul a aj v Paríži patrí medzi najväčších favoritov. "Z úspešného vstupu do turnaja mám radosť. Nišioka začal veľmi dobre, patrí k najrýchlejším hráčom na okruhu ATP a chvíľu mi trvalo, kým som si zvykol na jeho hru. Problémy mi robil aj nízky odskok loptičiek. Prvý set bol tesný, potom som však začal udierať do toho s väčšou intenzitou a dostával súpera pod tlak, čo bol kľúč k úspechu," uviedol Djokovič pre akreditované médiá.



Srb sa na tlačovej konferencii vyjadril aj na margo Wimbledonu. Zdôraznil, že chce obhajovať titul na tráve All England Clubu, hoci na základe rozhodnutia ATP a WTA hráči nezískajú do rebríčkov žiadne body. Obe organizácie týmto krokom zareagovali na rozhodnutie organizátorov Wimbledonu, ktorí zakázali štart ruským a bieloruským tenistom. Djokovič tak príde o 2000 bodov z vlaňajška a možno aj o post svetovej jednotky.



"Plánujem štartovať vo Wimbledone. Z osobného a individuálneho hľadiska bude mať rozhodnutie ATP o nepridelení bodov na mňa veľmi negatívny dopad. Z hľadiska kolektívneho som však rád, že hráči našli s ATP spoločnú reč v tom, že rozhodnutie organizátorov Wimbledonu a sankciách pre Rusov a Bielorusov nemôže zostať bez následkov. Pred niekoľkými dňami som si prečítal dokument s odporučaniami britskej vlády a na stole boli aj iné riešenia ako zákaz štartu."