Djokovič sa vrátil do Belehradu, podarilo sa mu uniknúť pred novinármi

Belehrad 17. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa po deportácii z Austrálie vrátil v pondelok do rodnej krajiny. Lietadlo so svetovou jednotkou na palube malo z Melbourne krátke medzipristátie v Dubaji a následne nabralo smer Belehrad.



Krátko po popoludňajšom prílete sa Djokovičovi podarilo uniknúť pred zvedavými novinármi a fanúšikmi. "Letisko Nikolu Teslu opustil podľa pracovníka bezpečnostnej služby cez zadný východ," informovala agentúra AFP.



V letiskovej hale chcela Srba privítať malá skupina fanúšikov, ktorí mávali vlajkami a volali "Nolemu" na slávu. "Novak je pre nás i pre celý svet číslo 1. Či vyhrá alebo prehrá, stále ho podporujeme a stojíme za ním. To, čo mu spravili v Austrálii, je hanba," povedal jeden z fanúšikov Djurdja Avramov.



Djokovič chcel štartovať na turnaji Australian Open a bojovať o rekordný 21. grandslamový titul v kariére, no v nedeľu neuspel s odvolaním proti zrušeniu víza a musel opustiť krajinu. Okrem Australian Open by údajne mohol prísť aj o druhý grandslamový turnaj sezóny Roland Garros. Francúzska vláda totiž plánuje znemožniť súťažiť na svojom území nezaočkovaným športovcom.