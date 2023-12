Djokovič si berie príklad z T. Bradyho: Verím, že budem hrať do 40-tky

Rijád 28. decembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič verí, že bude pokračovať v aktívnej kariére minimálne do svojich 40 rokov. Pre 36-ročného Srba je vzorom v dlhej a úspešnej kariére americký futbalista a Djokovičov priateľ Tom Brady, ktorý získal svoj siedmy titul v Super Bowle vo veku 43 rokov.



"Tom Brady je skvelým príkladom šampióna vo svojom športe a niekoho, kto má za sebou skvelú a dlhú kariéru. Vynaložil veľa času na starostlivosť o seba, na regeneráciu, aby mal pokrytý každý aspekt svojho tela a mysle, čo mu pomohlo k dlhotrvajúcej a úspešnej kariére. Poznám ho aj osobne a veľa som sa od neho naučil. Dúfam, že budem mať kariéru, ktorá bude trvať do 40 rokov a možno aj dlhšie," povedal hráč číslo jeden svetového rebríčka ATP podľa AP.



Djokovič oslávi 37. narodeniny v máji a v súčasnosti je rekordérom v počte grandslamových titulov (24) v kategórii mužov. Už na začiatku nového kalendárneho roka bude môcť pridať svoj jedenásty titul na Australian Open, ktorým by vo dvojhre prekonal absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej. "Momentálne sa cítim skvele a hrám naozaj kvalitný tenis. Sezóna 2023 bola jednou z najlepších, aké som v kariére zažil. Prečo by som teda mal prestať, keď hrám výborne? Budem pokračovať a brať to rok po roku. Uvidíme, ako ďaleko sa dostanem," uviedol pred exhibičným zápasom proti Španielovi Carlosovi Alcarazovi v saudskoarabskom Rijáde.