< sekcia Šport
Djokovič skočil bez boja v štvrťfinále, Menšíka vyradilo zranenie
Šesťnásobnému grandslamovému šampiónovi Alcarazovi chýba z podujatí veľkej štvorky v zbierke už iba titul z Australian Open.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Melbourne 25. januára (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz je na grandslamovom turnaji Australian Open už vo štvrťfinále. Najvyššie nasadený líder svetového rebríčka ATP vyhral v osemfinále nad Američanom Tommym Paulom v troch setoch 7:6 (6), 6:4, 7:5 a v Melbourne vyrovnal postupom medzi najlepšiu osmičku svoje doterajšie maximum z predchádzajúcich dvoch rokov. Bez boja postúpil medzi osmičku najlepších Srb Novak Djokovič, ktorý mal v pondelok nastúpiť proti Jakubovi Menšíkovi. Dvadsaťročného Čecha však z turnaja vyradilo zranenie.
Šesťnásobnému grandslamovému šampiónovi Alcarazovi chýba z podujatí veľkej štvorky v zbierke už iba titul z Australian Open. „Som naozaj rád, že som to zvládol v troch setoch, pretože najmä na začiatku to bolo náročné. Ale vedel som, že moje šance prídu. Celkovo to bol z oboch strán naozaj tenis na vysokej úrovni,“ povedal po zápase 22-ročný Alcaraz, ktorého ďalším súperom bude domáci Alex de Minaur. Austrálčan v pozícii nasadenej šestky vyradil desiateho nasadeného Kazacha Alexandra Bublika po hladkom priebehu v troch setoch 6:4, 6:1, 6:1.
Bez straty setu sa do štvrťfinále prebojovala turnajová trojka Alexander Zverev. Dvadsaťosemročný Nemec si poradil s osemnástym nasadeným Franciscom Cerundolom z Argentíny 6:2, 6:4, 6:4. Zvereva čaká v súboji o postup medzi najlepšiu štvorku Američan Learner Tien, ktorý hladko zdolal jedenástku turnaja Daniila Medvedeva 6:4, 6:0, 6:3.
Menšík strávil hneď v prvom kole proti Pablovi Carrenovi-Bustovi na kurte viac ako štyri hodiny. Pred prvým grandslamom sezóny navyše vyhral turnaj v novozélandskom Aucklande a proti Djokovičovi by ho čakal ôsmy duel v priebehu 12 dní. „Píše sa mi to ťažko. Po tom, čo sme s tímom urobili maximum, aby som mohol pokračovať, sa musím z Australian Open odhlásiť pre zranenie brušného svalu, ktoré sa mi v predošlých zápasoch zhoršilo. Po dlhom rozhovore s tímom a doktormi sme sa rozhodli, že zajtra na kurt nepôjdem. Aj keď som sklamaný, postup do 4. kola je niečo, čo si so sebou ponesiem ešte veľmi dlho,“ napísal v príspevku na sociálnych sieťach Menšík, ktorý si v Austrálii vytvoril kariérové maximum na grandslamoch.
Šesťnásobnému grandslamovému šampiónovi Alcarazovi chýba z podujatí veľkej štvorky v zbierke už iba titul z Australian Open. „Som naozaj rád, že som to zvládol v troch setoch, pretože najmä na začiatku to bolo náročné. Ale vedel som, že moje šance prídu. Celkovo to bol z oboch strán naozaj tenis na vysokej úrovni,“ povedal po zápase 22-ročný Alcaraz, ktorého ďalším súperom bude domáci Alex de Minaur. Austrálčan v pozícii nasadenej šestky vyradil desiateho nasadeného Kazacha Alexandra Bublika po hladkom priebehu v troch setoch 6:4, 6:1, 6:1.
Bez straty setu sa do štvrťfinále prebojovala turnajová trojka Alexander Zverev. Dvadsaťosemročný Nemec si poradil s osemnástym nasadeným Franciscom Cerundolom z Argentíny 6:2, 6:4, 6:4. Zvereva čaká v súboji o postup medzi najlepšiu štvorku Američan Learner Tien, ktorý hladko zdolal jedenástku turnaja Daniila Medvedeva 6:4, 6:0, 6:3.
Menšík strávil hneď v prvom kole proti Pablovi Carrenovi-Bustovi na kurte viac ako štyri hodiny. Pred prvým grandslamom sezóny navyše vyhral turnaj v novozélandskom Aucklande a proti Djokovičovi by ho čakal ôsmy duel v priebehu 12 dní. „Píše sa mi to ťažko. Po tom, čo sme s tímom urobili maximum, aby som mohol pokračovať, sa musím z Australian Open odhlásiť pre zranenie brušného svalu, ktoré sa mi v predošlých zápasoch zhoršilo. Po dlhom rozhovore s tímom a doktormi sme sa rozhodli, že zajtra na kurt nepôjdem. Aj keď som sklamaný, postup do 4. kola je niečo, čo si so sebou ponesiem ešte veľmi dlho,“ napísal v príspevku na sociálnych sieťach Menšík, ktorý si v Austrálii vytvoril kariérové maximum na grandslamoch.
muži - dvojhra - osemfinále:
Learner Tien (USA-25) - Daniil Medvedev (Rus.-11) 6:4, 6:0, 6:3, Alex de Minaur (Aus.-6) - Alexander Bublik (Kaz.-10) 6:4, 6:1, 6:1, Novak Djokovič (Srb.-4) - Jakub Menšík (ČR-16) - bez boja, Alexander Zverev (Nem.-3) - Francisco Cerundolo (Arg.-18) 6:2, 6:4, 6:4, Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Tommy Paul (USA-19) 7:6 (6), 6:4, 7:5
Learner Tien (USA-25) - Daniil Medvedev (Rus.-11) 6:4, 6:0, 6:3, Alex de Minaur (Aus.-6) - Alexander Bublik (Kaz.-10) 6:4, 6:1, 6:1, Novak Djokovič (Srb.-4) - Jakub Menšík (ČR-16) - bez boja, Alexander Zverev (Nem.-3) - Francisco Cerundolo (Arg.-18) 6:2, 6:4, 6:4, Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Tommy Paul (USA-19) 7:6 (6), 6:4, 7:5