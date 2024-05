Djokovič skončil v semifinále turnaja v Ženeve, nestačil na Macháča

Ženeva 24. mája (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič nepostúpil do finále turnaja ATP v Ženeve. Najvyššie nasadený hráč prehral v piatkovom semifinále s Čechom Tomášom Macháčom v troch setoch 4:6, 6:0 a 1:6. Tridsaťsedemročný Djokovič tak stále čaká na prvý turnajový triumf v tomto roku. Už o pár dní sa predstaví na Roland Garros, kde bude obhajovať vlaňajší titul. Pre Macháča je to premiérový postup do finále na podujatí ATP.