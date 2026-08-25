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Djokovič so Sobolenkovou vypadli v mixe už v 1. kole
Formát miešanej štvorhry na US Open organizátori vlani upravili a predsunuli pred hlavný turnaj s cieľom prilákať viac špičkových singlistov.
Autor TASR,aktualizované
New York 25. augusta (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič a Bieloruska Arina Sobolenková vypadli v miešanej štvorhre na US Open už v 1. kole. Nasadené jednotky podľahli britsko-českému páru Henry Patten, Kateřina Siniaková 4:1, 2:4, 2:10.
Hviezdna dvojica pritom mala duel dobre rozohraný, keď získala úvodný set 4:1. Patten so Siniakovou, ktorí patria medzi najvyššie postavených deblistov na svete, však zápas otočili a v rozhodujúcom supertajbrejku dominovali 10:2.
Djokovič, držiteľ 24 grandslamových titulov vo dvojhre vrátane štyroch triumfov na US Open, inkasoval pri mečbale eso zo servisu Siniakovej. „Chvíľu to s nami nevyzeralo veľmi dobre. V tomto formáte stačí jeden zlý gem a zrazu je prvý set preč. Vedeli sme však, že to isté sa môže stať aj v druhom. Zahrali sme výborný tajbrejk a Katino eso proti Novakovi pri mečbale bolo celkom zábavné,“ povedal Patten pre Sky Sports.
Ťaženie Siniakovej s Pattenom sa však skončilo už v nasledujúcom štvrťfinále. Po vyrovnanom súboji podľahli manželskej dvojici Jelina Svitolinová, Gael Monfils 4:5 (6), 5:4 (3), 8:10. Ukrajinka s Francúzom sa tak stali prvým párom, ktorý si zabezpečil účasť v semifinále.
Formát miešanej štvorhry na US Open organizátori vlani upravili a predsunuli pred hlavný turnaj s cieľom prilákať viac špičkových singlistov. Do finále sa hrá na sety do štyroch gemov bez výhod a namiesto tretieho setu rozhoduje desaťbodový supertajbrejk.
Hviezdna dvojica pritom mala duel dobre rozohraný, keď získala úvodný set 4:1. Patten so Siniakovou, ktorí patria medzi najvyššie postavených deblistov na svete, však zápas otočili a v rozhodujúcom supertajbrejku dominovali 10:2.
Djokovič, držiteľ 24 grandslamových titulov vo dvojhre vrátane štyroch triumfov na US Open, inkasoval pri mečbale eso zo servisu Siniakovej. „Chvíľu to s nami nevyzeralo veľmi dobre. V tomto formáte stačí jeden zlý gem a zrazu je prvý set preč. Vedeli sme však, že to isté sa môže stať aj v druhom. Zahrali sme výborný tajbrejk a Katino eso proti Novakovi pri mečbale bolo celkom zábavné,“ povedal Patten pre Sky Sports.
Ťaženie Siniakovej s Pattenom sa však skončilo už v nasledujúcom štvrťfinále. Po vyrovnanom súboji podľahli manželskej dvojici Jelina Svitolinová, Gael Monfils 4:5 (6), 5:4 (3), 8:10. Ukrajinka s Francúzom sa tak stali prvým párom, ktorý si zabezpečil účasť v semifinále.
Formát miešanej štvorhry na US Open organizátori vlani upravili a predsunuli pred hlavný turnaj s cieľom prilákať viac špičkových singlistov. Do finále sa hrá na sety do štyroch gemov bez výhod a namiesto tretieho setu rozhoduje desaťbodový supertajbrejk.