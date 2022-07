Djokovič stále verí, že bude hrať na US Open

Belehrad 30. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič naďalej verí, že napriek odmietavému postoju k očkovaniu proti ochoreniu Covid-19 bude štartovať na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open (29. augusta - 11. septembra). Na sociálnych sieťach uviedol, že trénuje tak, aby mohol hrať na dvorcoch vo Flushing Meadows.



"Pripravujem sa tak, ako keby mi bolo umožnené súťažiť. Zatiaľ čakám na to, aby som dostal povolenie na cestu do USA. Držte mi palce," odkázal Djokovič. Dvadsaťjedennásobný grandslamový víťaz síce figuruje na zozname hráčov pre US Open, ale USA nepovoľujú vstup do krajiny cudzincom, ktorí nie sú zaočkovaní. K nim patrí aj Djokovič, ktorý dlhodobo odmieta vakcináciu.



Aj po nedávnom víťazstve vo Wimbledone potvrdil svoj postoj. "Neplánujem sa dať zaočkovať," odkázal.



Tento rok mu už rovnaké opatrenie zabránilo v účasti na Australian Open. Zdĺhavá sága s jeho vízami sa skončila deportáciou a zákazom vstupu do krajiny na tri roky. Predstavil sa na Ronald Garros a vo Wimbledone, ktorý vyhral siedmykrát v kariére.