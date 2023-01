Djokovič suverénne postúpil do štvrťfinále Australian Open

Melbourne 23. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič nebude chýbať vo štvrťfinále grandslamového turnaja Australian Open. Deväťnásobný melbournsky šampión vyradil v osemfinále ako nasadená štvorka domáceho Alexa De Minaura 6:2, 6:1, 6:2.



Nasadený hráč číslo 22 De Minaur nemal proti Djokovičovi veľa šancí. Austrálčan sa v zápase ani raz nedostal k brejkbalu. Srba v boji o postup medzi najlepšiu štvorku čaká piaty nasadený Rus Andrej Rubľov, ktorý vyradil deviatku turnaja Holgera Runeho po päťsetovej bitke 6:3, 3:6, 6:3, 4:6 a 7:6 (9).



Djokovič hlásil na turnaji problémy so stehenným svalom a aj preto mal motiváciu duel nenaťahovať. "Chcel som vyhrať v troch setoch, hoci nikdy nedokážete predpovedať, čo sa na kurte stane. Zahral som však najlepšie v tomto roku. Najmä od druhého setu som sa cítil dobre. Mal som pocit, že odvrátim každú loptičku," pochvaľoval si Djokovič podľa AFP. Účasť Srba vo štvrťfinále grandslamového turnaja má poradové číslo 54. Viackrát sa medzi najlepšou osmičkou predstavil iba Roger Federer - 58-krát.



Djokovičov najbližší súper Rubľov sa naopak poriadne nadrel. "Mal som šťastie," priznal piaty nasadený hráč. "Teraz môžem ísť do kasína, určite by som vyhral. Vôbec neviem ako som uspel, premýšľam nad tým až teraz. Trápil som sa, za stavu 2:5 v treťom sete som si myslel, že už je koniec," priznal 25-ročný Rus, ktorý sa v Austrálii vo štvrťfinále predstaví po druhýkrát. Dán po súboji pochopiteľne cítil sklamanie. "Bolí to poriadne. Bol som mimoriadne blízko. Mal som šance, súper však hral dobre," povzdychol si Rune.