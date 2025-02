Dauha 17. februára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič tvrdí, že je potrebné zrevidovať antidopingový systém. Podľa jeho slov existujú nezrovnalosti v posudzovaní prípadov svetových hviezd na čele s Talianom Jannikom Sinnerom a nižšie postavených hráčov.



Sinner si za doping odpyká trojmesačný dištanc. Líder svetového rebríčka pripustil, že k vlaňajším dvom pozitívnym testom na zakázaný steroid clostebol viedli "tímové chyby" a akceptoval trest. Ten mu potrvá od 9. februára do 4. mája. Dvojnásobný šampión Australian Open tak na ďalšom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros už bude môcť štartovať.



"V šatni som sa v uplynulých mesiacoch a dňoch rozprával s viacerými hráčmi, ktorí nie sú spokojní so súčasným antidopingovým systémom v tenise. Inak sa pristupuje k hviezdnym menám a inak k hráčom, ktorí v rebríčku okupujú nižšie priečky. Nie je to podľa mňa férové. Dopredu sa dá predvídať, ako to dopadne, lebo najlepší hráči majú prístup k špičkovým právnikom," citovala slová Djokoviča agentúra AFP.