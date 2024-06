Djokovič údajne podstúpi v Paríži operáciu kolena

Paríž 5. júna (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič by mal v Paríži podstúpiť operáciu kolena, ktorá ho podľa agentúry DPA s najväčšou pravdepodobnosťou vyradí z účasti vo Wimbledone. Djokovič utrpel zranenie vnútorného menisku v pravom kolene v priebehu pondelkového päťsetového duelu s Franciscom Cerundolom z Argentíny na Roland Garros. Djokovič by mohol byť fit do začiatku OH 2024 v Paríži.



Tridsaťsedemročný Srb sa v utorok podrobil vyšetreniu magnetickou rezonanciou, ktorá odhalila roztrhnutý mediálny meniskus v pravom kolene. Podľa periodika L'Equipe ho v stredu čakala vo francúzskej metropole operácia. Zranenie prinútilo Djokoviča odhlásiť sa z prebiehajúceho grandslamového turnaja Roland Garros. V novom vydaní rebríčka ATP ho na poste lídra nahradí Talian Jannik Sinner.



Srbského tenistu začali trápiť bolesti kolena v zápase proti Cerundolovi v úvodnom geme druhého dejstva a počas prestávky požiadal o lekárske ošetrenie. Po návrate na dvorec mal očividné problémy s pohybom. Hoci prehrával už 1:2 na sety a 2:4 vo štvrtom dejstve, dokázal duel otočiť. Na parížskej antuke dosiahol rekordné 370. grandslamové víťazstvo v singli a na čele historických tabuliek sa tak osamostatnil od Švajčiara Rogera Federera.



Na čele rebríčka strávil ATP rekordných 428 týždňov. Z turnaja veľkej štvorky sa naposledy odhlásil v roku 2019, keď ho na US Open prinútili problémy s ľavým ramenom skrečovať osemfinálový duel so Švajčiarom Stanom Wawrinkom.



Držiteľ 24 grandslamových titulov mal vo štvrťfinále Roland Garros nastúpiť proti Casperovi Ruudovi. Nór sa v piatkovom semifinále stretne s lepším z dvojice Nemec Alexander Zverev alebo Austrálčan Alex de Minaur.