Djokovič uspel aj v 20. zápase 1. kola na Roland Garros

Paríž 28. mája (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič zvládol prvú prekážku na grandslamovom turnaji Roland Garros už po dvadsiaty raz, keď na parížskej antuke v 1. kole dvojhry ešte nikdy neprehral. V utorok v pozícii šiesteho nasadeného hráča zdolal nenasadeného Američana Mackenzieho McDonalda trikrát 6:3.



Trojnásobný šampión odštartoval svoje účinkovanie v Paríži len tri dni po zisku jubilejného stého titulu na okruhu ATP v Ženeve. Tridsaťosemročný Srb neprehral set v úvodnom kole Roland Garros od roku 2010, keď stratil jeden proti Jevgenimu Korolevovi. „Snažím sa užiť si každý moment na tomto špeciálnom a krásnom kurte. Teraz sa tu cítim ešte lepšie, pretože opäť prežívam spomienky z vlaňajšej olympiád. Sú to krásne emócie,“ povedal a pripomenul zisk olympijského zlata na kurte Philippea Chatriera.



Djokovič vlani postúpil do štvrťfinále Roland Garros, no následne musel odstúpiť pre zranenie kolena. O pár mesiacov neskôr si to vynahradil ziskom zlata na OH. V úspech verí aj teraz, prvú prekážku zvládol, druhú predstavuje domáci Corentin Moutet, ktorý zdolala kvalifikanta Clementa Tabura.



„História v tomto športe mi dala všetko v živote, veľa pre mňa znamená. Vždy sa snažím písať históriu, kde sa dá... Na všetkých turnajoch, ktoré hrám, na všetkých tréningoch, vo všetkých zápasoch a najmä počas najväčších turnajov na svete. Je tu príležitosť písať viac histórie a to je jedna z najväčších motivácií, ktorú mám, aby som pokračoval v práci a zlepšoval sa,“ povedal pre oficiálnu stránku turnaja Djokovič, ktorý získal rekordných 24 grandslamových titulov.