Djokovič uspel na súde a môže vstúpiť do Austrálie. Čo rozhodlo?

Melbourne 10. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič môže vstúpiť do Austrálie. V pondelok uspel na súde s odvolaním po tom, ako mu minulý týždeň úrady na letisku v Melbourne zrušili vízum. Sudca Anthony Kelly zvrátil toto rozhodnutie a nariadil austrálskej vláde zaplatiť súdne trovy a prepustiť Djokoviča z detenčného hotela do polhodiny. Právny zástupca vlády Christopher Tran však informoval, že minister imigrácie Alex Hawke zváži svoju možnosť zakázať Srbovi vstup do krajiny na tri roky.



Kelly si v pondelok vypočul argumenty oboch strán. Deväťnásobný šampión Australian Open mohol v čase pojednávania opustiť detenčný Park Hotel na predmestí Melbourne, kde bol ubytovaný, odkedy mu po prílete do Austrálie zrušili vízum. Djokovič sa následne obrátil na súd v snahe zvrátiť rozhodnutie o deportácii z krajiny. Argumentoval tým, že na vstup nepotreboval potvrdenie o vakcinácii proti koronavírusu, pretože predložil potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 z decembra. Podľa austrálskej vlády však nesplnil podmienky na udelenie výnimky. Súd predbežným opatrením minulý týždeň zabránil jeho okamžitému vyhosteniu.



Djokovič dlhodobo odmietal povedať, či je zaočkovaný, podľa súdnych dokumentov nie je. Austrálske zdravotné úrady umožnili dočasnú výnimku z pravidla o očkovaní pre ľudí, ktorí mali COVID-19 v uplynulých šiestich mesiacoch. Kelly poukázal na to, že Djokovič poskytol úradom na letisku v Melbourne lekársku výnimku od organizácie Tennis Australia, ktorá od 17. januára organizuje úvodný grandslamový turnaj sezóny, aj od dvoch lekárskych komisií. "Znepokojuje ma, že nerozumiem, čo viac mohol tento človek spraviť pre zisk víza?" pýtal sa sudca Djokovičovho právneho zástupcu Nicka Wooda, ktorý s ním súhlasil. "Prepisy výsluchu Austrálskou pohraničnou strážou ukázali, že Djokovič podľa svojho vedomia urobil všetko pre udelení víza a že ho nikto neupozornil na možné nezrovnalosti," uviedol Wood. Odvolanie sa celkovo zakladalo na jedenástich bodoch, právnici označili zrušenie víza za nelogické, iracionálne a právne nepodložené.



Protistrana počas prerušeného pojednávania stiahla svoj prípad, stále však nie je isté, či Djokovič bude môcť obhajovať titul na Australian Open. Pozitívny PCR test mal údajne 16. decembra, no iba o deň neskôr sa zúčastnil na slávnostnom ceremoniáli v Novakovom tenisovom centre v Belehrade, kde bez rozstupov či prekrytia horných dýchacích ciest pózoval približne s dvadsiatkou detí. Srbský tenisový zväz (TSS) publikoval fotografiu 17. decembra, v ten istý deň Djokovič zverejnil zábery, ako dostal vlastnú edíciu srbských poštových známok. Toto podujatie sa konalo 16. decembra. Informovala o tom agentúra AP.