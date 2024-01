Djokovič v Melbourne neobháji titul,v semifinále podľahol Sinnerovi

muži - dvojhra - semifinále:



Jannik Sinner (Tal.-4) - Novak Djokovič (Srb.-1) 6:1, 6:2, 6:7 (6), 6:3

Melbourne 26. januára (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry na grandslamovom Australian Open. V pozícii turnajovej štvorky zdolal v semifinále najvyššie nasadeného obhajcu titulu Srba Novaka Djokoviča 6:1, 6:2, 6:7 (6), 6:3. V dueli o prvý grandslamový titul nastúpi v nedeľu o 9.30 SEČ proti víťazovi súboja medzi Rusom Daniilom Medvedevom a Nemcom Alexandrom Zverevom.Sinner ukončil 33-zápasovú víťaznú šnúru Djokoviča v Melbourne a pripravil mu prvú prehru na AO od roku 2018. Talianovi vyšiel úvod zápasu, keď v druhom geme prelomil podanie Djokoviča a po potvrdení brejku si vybudoval náskok 3:0. Srb nebol vo svojej koži, robil priveľa nevynútených chýb, čo bola voda na mlyn Taliana. V piatej hre opäť zobral súperovi servis a prvý set sa stal jeho korisťou.Aj druhé dejstvo bolo jasnou záležitosťou Sinnera, ktorý Djokoviča dvakrát brejkol. V treťom sete Srb zlepšil podanie i returny a dotiahol ho do tajbrejku V skrátenej hre čelil za stavu 5:6 mečbalu, no získal tri body za sebou a vynútil si štvrté dejstvo. V ňom mal však opäť navrch Sinner. Za stavu 2:1 Djokoviča brejkol, hoci Srb viedol 40:0, a šancu na postup do prvého grandslamového finále už z rúk nepustil. V deviatom geme premenil po víťaznom forhende druhý mečbal." uviedol Sinner v pozápasovom interview.