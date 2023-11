Djokovič bude v skupine turnaja majstrov so Sinnerom aj Tsitsipasom

žreb turnaja majstrov v Turíne:



zelená skupina: Novak Djokovič (Srb.), Jannik Sinner (Tal.), Stefanos Tsitsipas (Gréc.), Holger Rune (Dán.)



červená skupina: Carlos Alcaraz (Šp.), Daniil Medvedev (Rus.), Andrej Rubľov (Rus.), Alexander Zverev (Nem.)



Turín 9. novembra (TASR) - Líder svetového rebríčka tenistov Novak Djokovič sa v zelenej skupine koncoročného turnaja majstrov v Turíne stretne s Grékom Stefanosom Tsitsipasom, Talianom Jannikom Sinnerom a Dánom Holgerom Runem. Rozhodol o tom štvrtkový žreb.V červenej skupine sa predstaví svetová dvojka Španiel Carlos Alcaraz, Rusi Daniil Medvedev s Andrejom Rubľovom a Nemec Alexander Zverev. Do semifinále postúpia prví dvaja z každej skupiny.Djokovič sa pokúsi obhájiť prvenstvo a dosiahnuť rekordný siedmy titul na záverečnom turnaji sezóny pre najlepšiu osmičku hráčov. Spolu so Švajčiarom Rogerom Federerom ich majú zatiaľ na konte zhodne šesť. Hrať sa bude od 12. do 19. novembra. Informovala o tom agentúra AFP.