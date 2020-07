Djokovič váha s US Open a kritikom odkázal: Bol to hon na čarodejnice

Belehrad 8. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa stále nerozhodol, či bude štartovať na grandslamovom US Open. Plánuje však absolvovať antukovú časť skrátenej sezóny s vrcholom na Roland Garros. Uviedol to v rozhovore pre srbský športový denník Sportski žurnal.



"Stále neviem, či budem hrať na US Open. Nárast prípadov COVID-19 v USA a v New Yorku nehrá organizátorom do karát," tvrdí Djokovič, ktorý sám prekonal koronavírus. Minulý týždeň už bol jeho test negatívny. Nakazil sa na podujatí Adria Tour, ktoré spoluorganizoval a za nedodržiavanie hygienických a bezpečnostných opatrení zožal tvrdú kritiku.



"Bola to viac ako kritika, bol to hon na čarodejnice. Niekto si to musel odskákať, niekto veľký. V poslednom čase počúvam iba kritiku a často zlomyseľnú," myslí si Djokovič. Okrem neho mali pozitívny test aj ďalší hráči z Adria Tour Viktor Troicki, Grigor Dimitrov a Borna Čorič. Jadranskú sériu preto predčasne ukončili.



Djokovič sa s istotou nepredstaví na turnaji vo Washingtone, ktorým od 14. augusta po dlhej pauze reštartujú seriál ATP Tour. Plánuje však absolvovať okrem Roland Garros aj podujatia v Cincinnati, Madride a Ríme. US Open je na programe od 31. augusta a Djokovič už dávnejšie kritizoval pripravované striktné opatrenia vo Flushing Meadows. Informovala agentúra DPA.