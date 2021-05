Djokovič verí novej generácii a chce grandslamy: Rebríčky nesledujem

Rím 10. mája (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič si uvedomuje, že jeho éra sa pomaly končí a čoraz hlasnejšie sa hlási o slovo nová generácia. Pred svojim štartom na turnaji ATP Masters 1000 v Ríme poukázal na výsledky hráčov ako Stefanos Tsitsipas, Hubert Hurkacz či Alexander Zverev, ktorý v nedeľnom finále získal trofej v Madride.



Tridsaťtriročný Djokovič v marci prekonal rekord Rogera Federera v celkovom počte týždňov na čele renkingu, v pondelok začal už svoj dovedna 320. v pozícia lídra. Pred druhým Daniilom Medvedevom má náskok takmer 2000 bodov, no poukazuje na progres mladých hráčov, napríklad aj Medvedeva, ktorý preskočil Rafaela Nadala. "Ich výsledky sú jasné. Sú tu chlapci ako Tsitsipas, Zverev, Berrettini, Rubľov a ďalší, ktorí sú schopní nás zdolať, absolvujú veľa turnajov, postupne získavajú body a ohrozujú nás starších na čele renkingu," citovala Djokoviča agentúra AFP.



Djokovič už s pribúdajúcimi rokmi vie, že si musí vyberať, kde sa predstaví. Už skôr prezradil svoje ambície - rekord v počte grandslamových titulov. V súčasnosti ich má na konte osemnásť a má pred sebou Federera a Nadala s dvadsiatimi titulmi: "Ja osobne už nesledujem rebríček. Sústredím sa na grandslamy, to je môj hlavný cieľ v tomto štádiu kariéry. Už som dosiahol jeden míľnik, teraz je pre mňa dôležitý počet titulov z turnajov veľkej štvorky."



Na turnaji v Ríme začne prípravu na Roland Garros. Ak sa mu na parížskej antuke podarí triumfovať, stane sa po Rodovi Laverovi (1969) iba druhým hráčom, ktorý získa minimálne po dve trofeje zo všetkých štyroch grandslamov: "Neodohral som veľa zápasov v tejto sezóne a v Monaku ani Belehrade sa mi príliš nedarilo, ale dúfam, že sa to zmení. Postupne si zlepšujem kondíciu a formu ladím krok po kroku, aby vygradovala v Paríži. To je jednoznačne moja priorita," uviedol Djokovič. Roland Garros je na programe od 30. mája do 13. júna.