Djokovič sa stal víťazom turnaja ATP v New Yorku

muži - dvojhra - finále:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Miloš Raonič (Kan.) 1:6, 6:3, 6:4

New York 29. augusta (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa stal víťazom dvojhry na turnaji ATP v New Yorku. Vo finále zdolal ako nasadená jednotka Kanaďana Miloša Raoniča 1:6, 6:3, 6:4 a natiahol víťaznú šnúru na 23 zápasov. V tomto roku na mužskom profesionálnom okruhu ešte v singli neokúsil trpkosť prehry, triumfoval aj na Australian Open a v Dubaji.Djokovič získal celkovo 35. titul z turnajov Masters a vyrovnal rekordný zápis Španiela Rafaela Nadala. Pre Srba je to druhá trofej z podujatia Western & Southern Open, ktoré pre pandémiu koronavírusu presunuli zo Cincinnati do New Yorku. Proti Raoničovi mu vôbec nevyšiel úvod stretnutia, na začiatku rozhodujúceho setu prehrával 0:2, no dokázal otočiť nepriaznivý vývoj. Vzájomnú bilanciu z rodákom z čiernohorskej Podgorice upravil už na 11:0 a potvrdil, že pred US Open je vo výbornej forme.