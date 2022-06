Djokovič vo Wimbledone úspešne vykročil za obhajobou titulu

muži - dvojhra - 1. kolo:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Soon-woo Kwon (Kór. rep.) 6:2, 3:6, 6:3, 6:4

Tommy Paul (USA-30) - Fernando Verdasco (Šp.) 6:1, 6:2, 7:6 (4)

Frances Tiafoe (USA-23) - Andrea Vavassori (Tal.) 6:4, 6:4, 6:4

Quentin Halys (Fr.) - Benoit Paire (Fr.) 4:6, 6:1, 6:2, 6:4

Jaume Munar (Šp.) - Thiago Monteiro (Braz.) 6:2, 6:4, 7:5

Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) - Hubert Hurkacz (Poľ.-7) 7:6 (4), 6:4, 5:7, 2:6, 7:6 (8)

Ugo Humbert (Fr.) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.) 6:3, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4

Cameron Norrie (V. Brit.) - Pablo Andujar (Šp.) 6:0, 7:6 (3), 6:3

Casper Ruud (Nór.-3) - Albert Ramos-Vinolas (Šp.) 7:6 (1), 7:6 (9), 6:2

Nikoloz Basilašvili (Gruz.-22) - Lukáš Rosol (ČR) 6:7 (4), 7:6 (6), 3:6, 6:3, 6:3

Maximilian Marterer (Nem.) - Aljaž Bedene (Slov.) 4:6, 7:5, 6:4, 7:5



Wimbledon 27. júna (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič úspešne vykročil za obhajobou titulu na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole zvíťazil ako nasadená jednotka nad Soon-woo Kwonom z Kórejskej republiky 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.Ázijský hráč bol Djokovičovi dlho vyrovnaným súperom. V prvom sete síce nevyužil vedenie 3:1, no druhé dejstvo získal aj vďaka úspešným stopbalom vo svoj prospech. Srb však v ďalšom priebehu zápasu potvrdil úlohu favorita, v dôležitých momentoch si dokázal pomôcť kvalitným podaním a dosiahol jubilejné 80. víťazstvo na tráve All England Clubu.Postaral sa tak o ďalší rekordný zápis, keďže minimálne 80 víťazných duelov odohral aj na Australian Open, Roland Garros a US Open. "," uviedol v pozápasovom rozhovore Djokovič.Šesťnásobný miestny šampión priznal, že jeho príprava na tohtoročný Wimbledon nebola optimálna: "."Vlaňajší semifinalista Poliak Hubert Hurkacz prehral ako nasadená sedmička so Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom po päťsetovej dráme 6:7 (4), 4:6, 7:5, 6:2, 6:7 (8). Vôbec prvé víťazstvo vo Wimbledone dosiahol tretí nasadený Casper Ruud z Nórska, finalista Roland Garros pokoril Španiela Alberta Ramosa Vinolasa 7:6 (1), 7:6 (9), 6:2.Američan Tommy Paul zdolal v pozícii nasadenej tridsiatky Španiela Fernanda Verdasca 6:1, 6:2, 7:6 (4). Ďalej ide aj Paulov krajan Frances Tiafoe, ktorý ako nasadená dvadsaťtrojka vyradil Taliana Andreu Vavassoriho 6:4, 6:4, 6:4.