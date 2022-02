Djokovič vstúpil do sezóny triumfom nad Musettim v Dubaji

Na snímke vpravo srbský tenista Novak Djokovič sa po takmer trojmesačnej prestávke úspešne vrátil na dvorce. Líder svetového rebríčka zdolal vo svojom prvom dueli v sezóne Taliana Lorenza Musettiho (vľavo) v 1. kole turnaja ATP v Dubaji 6:3 a 6:3 v pondelok 21. februára 2022. Foto: TASR/AP

Dvojhra - 1. kolo:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Lorenzo Musetti (Tal.) 6:3, 6:3,

Jiří Veselý (ČR) - Marin Čilič (Chor.) 6:4, 7:6 (3),

Filip Krajinovič (Srb.) - Malek Jaziri (Tun.) 6:7 (4), 6:2, 6:4,

Taro Daniel (Jap.) - David Goffin (Belg.) 6:3, 7:6 (5),

Andy Murray (V. Brit.) - Christopher O'Connell (Austr.) 6:7 (4), 6:3, 7:5

Dubaj 21. februára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa po takmer trojmesačnej prestávke úspešne vrátil na dvorce. Líder svetového rebríčka zdolal vo svojom prvom dueli v sezóne Taliana Lorenza Musettiho v 1. kole turnaja ATP v Dubaji 6:3 a 6:3. Pôvodne chcel sezónu odštartovať už v januári na Australian Open, no ako nezaočkovanému proti koronavírusu mu po prílete zrušili vízum a musel opustiť krajinu.Djokovič hral súťažný zápas naposledy ešte začiatkom decembra za Srbsko na finálovom turnaji Davisovho pohára. Na Australian Open chcel štartovať na základe výnimky, keďže v decembri prekonal ochorenie Covid-19, no austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke mu pre prísne pravidlá pre vstup do krajiny vízum dodatočne zrušil. Prípad sa napokon dostal až pred federálny súd, Djokovič však neuspel s odvolaním a z Austrálie ho deportovali.Pre vstup na územie Spojených arabských emirátov nie je povinnosť preukázať sa zaočkovaním, Djokovič tak v Dubaji môže štartovať. Proti mladému Talianovi Musettimu si v prvom sete rýchlo vypracoval náskok 4:1 a z rúk ho nepustil, v druhom brejkol súpera v tretej i deviatej hre a bez problémov sa dostal do osemfinále, kde ho čaká víťaz súboja medzi Karenom Chačanovom a Alexom De Minaurom.