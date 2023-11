Djokovič vyhral siedmykrát turnaj majstrov, odpútal sa od Federera

dvojhra - finále:



Novak Djokovič (Srb.) - Jannik Sinner (Tal.) 6:3, 6:3





štvorhra - finále:



Rajeev Ram, Joe Salisbury (USA/V. Brit.) - Marcel Granollers, Horacio Zeballos (Šp./Arg.) 6:3, 6:4

Turín 19. novembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič triumfoval siedmykrát v kariére na turnaji majstrov. Obhajca titulu zdolal vo finále v Turíne domáceho Taliana Jannika Sinnera 6:3, 6:3. Na čele historických tabuliek sa odpútal od Švajčiara Rogera Federera, ktorý vyhral prestížne podujatie šesťkrát.Djokovič v nedeľu odplatil Sinnerovi prehru zo základnej skupiny a skvelým spôsobom zakončil jednu z najúspešnejších sezón v kariére. V tomto roku získal tri grandslamové trofeje, keď nenašiel premožiteľa na Australian Open, Roland Garros ani na US Open. Vo finále Wimbledonu prehral so Španielom Carlosom Alcarazom až po päťsetovom boji.Tridsaťšesťročný Djokovič počas celého zápasu so Sinnerom výborne podával. Za stavu 2:1 po sérii nevynútených chýb zo strany Taliana prelomil súperovo podanie a po potvrdení brejku si vybudoval náskok 4:1. Sinner sa nevedel chytiť na returne, príliš veľa kazil z forhendu a Djokovič dotiahol prvý set bez problémov do úspešného konca. Pri vlastnom servise stratil iba dva fiftíny.Hneď na začiatku druhého dejstva Djokovič čistou hrou Sinnera brejkol a šancu na zisk rekordného titulu na koncoročnom vrchole sezóny už z rúk nepustil. V deviatom geme premenil po dvojchybe súpera hneď prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu so Sinnerom na 4:1. Talian utrpel v hale Pala Alpitour prvú prehru, predchádzajúce štyri zápasy na turnaji vyhral.Pre Djokoviča má siedmy titul z turnaja majstrov špeciálny náboj. "" uviedol Srb v pozápasovom interview.Sinner uznal kvality svetovej jednotky. "Víťazom štvorhry sa stal americko-britský pár Rajeev Ram, Joe Salisbury. Obhajcovia titulu zdolali vo finále španielsko-argentínsky tandem Marcel Granollers, Horacio Zeballos 6:3, 6:4.