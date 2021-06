Djokovič vyjadril Osakovej podporu: Naomi urobila odvážne gesto

Paríž 2. júna (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič po postupe do 2. kola Roland Garros vyjadril podporu Naomi Osakovej, ktorá sa rozhodla odstúpiť z grandslamového turnaja. Japonke hrozila za bojkot médií a neúčasť na tlačových konferenciách diskvalifikácia. Nasadená dvojka sa napokon sama rozhodla, že v Paríži nebude pokračovať.



"Podporujem Naomi, myslím, že urobila veľmi odvážne rozhodnutie. Ak potrebuje nejaký čas, aby si rozanalyzovala veci a dobila batérie, plne to rešpektujem. Veľmi ma mrzí, že prežíva bolestné obdobie a trpí úzkosťou i depresiami. Dúfam, že sa na dvorce vráti silnejšia," uviedol pre akreditované médiá Djokovič, ktorý vstúpil do turnaja hladkým trojsetovým víťazstvom nad Američanom Tennysom Sandgrenom.



"Noleho" neprekvapilo, že Osaková si za ignorovanie mediálnych povinností vyslúžila od organizátorov Roland Garros pokutu 15.000 USD. "Grandslamy sa chránia, robia si svoj biznis. Organizátori najväčších turnajov od hráčov vyžadujú, aby striktne dodržiavali pravidlá, v opačnom prípade im naparia pokuty alebo im udelia sankcie."