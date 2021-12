Djokovič vynechá ATP Cup v Sydney, tvrdí člen jeho tímu

Belehrad 25. decembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič nebude hrať na ATP Cup-e v Sydney, ktorý sa koná pred grandslamovým Australian Open. Tvrdí to jeden z členov jeho tímu. Djokovič stále odmieta odpovedať na otázku, či jel zaočkovaný proti koronavírusu.



"Je to na 99 percent isté, že Novak na ATP Cup nepôjde. Trénuje tu v Belehrade a rozhodol sa, že turnaj vynechá," citovala agentúra AFP jedného z členov tímu.



Djokovič by mohol na Australian Open získať rekordný 21. grandslamový titul, no podmienkou účasti v Melbourne je práve očkovanie. Hráčov otec Srdjan už v novembri povedal, že svetová jednotka pravdepodobne podujatie vynechá a organizátorov obvinil z vydierania.