Djokovič vynechá Toronto, sústredí sa na Grafovej míľnik

Toronto 24. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič vynechá augustový turnaj ATP v Toronte. Svetový hráč číslo jeden sa organizátorom ospravedlnil a tí jeho krok prijali s pochopením, informuje AFP.



"Nole" štartuje na olympijskom turnaji v Tokiu po tom, ako nedávno triumfoval vo Wimbledone a pred mesiacom aj na Roland Garros. Netají sa tým, že by rád získal kalendárny grandslam, keďže vo februári vyhral aj na Australina Open, prvom turnaji veľkej štvorky. Ten záverečný je na prelome augusta a septembra v New Yorku.



Ak by Djokovič dobyl aj US Open a predtým zlato na OH, stal by sa od roku 1988 prvým tenistom s totálnym kalendárnym triumfom na grandslamových turnajoch plus olympijským titulom. Vtedy sa takýto husársky kúsok podaril Steffi Grafovej. Legendárna nemecká tenistka vyhrala v Soule na OH singel, medzi mužmi "federálny" Slovák Miloš Mečíř, súčasník Djokovičovho triumfálneho trénera Mariána Vajdu.