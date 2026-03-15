Djokovič vynechá turnaj ATP Masters 1000 v Miami, má zranené rameno
Autor TASR
Miami 15. marca (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa nezúčastní na nadchádzajúcom turnaji ATP Masters 1000 v Miami. Dôvodom je zranenie pravého ramena.
Tridsaťosemročný šesťnásobný šampión podujatia na Floride vypadol v štvrtom kole dvojhry v Indian Wells po súboji s Jackom Draperom a rozhodol sa neštartovať na druhom „tisíckovom“ turnaji na americkej pôde. Informovala o tom agentúra DPA.
