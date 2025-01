Djokovič vynechal už druhý tréning pred semifinále so Zverevom

Melbourne 23. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič vynechal už druhý deň tréningu pred nadchádzajúcim semifinálovým zápasom Australian Open. Desaťnásobný šampión úvodného Grand Slamu sezóny má obavy o svoj fyzický stav po tom, ako si v utorkovom štvrťfinálovom súboji so Španielom Carlosom Alcarazom poranil ľavé stehno.



Djokovič si v piatok o 4.30 h SEČ zmeria sily s Nemcom Alexandrom Zverevom. "Určite to bude náročné v každom aspekte. Hrám proti Zverevovi, ktorý má skvelú formu a smeruje za svojím prvým grandslamovým titulom. Dúfam, že sa budem môcť voľne pohybovať a budem schopný odohrať päť setov," povedal 37-ročný Srb po stretnutí s Alcarazom.



Víťaz uplynulých OH v Paríži sa už na podujatí v Melbourne dokázal presadiť aj so zranením. V roku 2021 v Austrálii triumfoval po problémoch s bruchom a pred dvoma rokmi zvíťazil napriek zraneniu zadného stehenného svalu, pripomenula agentúra DPA. V druhom semifinále sa stretnú obhajca titulu Jannik Sinner z Talianska a Američan Ben Shelton.