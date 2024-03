Djokovič vypadol s Nardim v 3. kole na turnaji ATP v Indian Wells

dvojhra - 3. kolo:



Luca Nardi (Tal.) - Novak Djokovič (Srb.-1) 6:4, 3:6, 6:3, Holger Rune (Dán.-7) - Lorenzo Musetti (Tal.-26) 6:2, 7:6 (5), Gael Monfils (Fr.) - Cameron Norrie (V. Brit.-28) 6:7 (5), 7:6 (5), 6:3, Tommy Paul (USA-17) - Ugo Humbert (Fr.-14) 6:4, 6:4, Casper Ruud (Nór.-9) - Arthur Fils (Fr.) 6:2, 6:4, Taylor Fritz (USA-12) - Sebastian Baez (Arg.-19) 6:2, 6:2, Grigor Dimitrov (Bulh.-13) - Adrian Mannarino (Fr.-21) 6:3, 6:3, Daniil Medvedev (Rus.-4) - Sebastian Korda (USA-29) 6:4, 5:7, 6:3



Indian Wells 12. marca (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič prekvapujúco vypadol už v treťom kole dvojhry na turnaji ATP v americkom Indian Wells. Ako nasadená jednotka neuspel s Talianom Lucom Nardim v troch setoch 4:6, 6:3, 3:6. Dvadsaťštyrinásobný grandslamový šampión sa na podujatie vrátil po piatich rokoch.Nardi sa stal len šiestym hráčom mimo Top 100, ktorý od roku 1990 zdolal svetovú jednotku na úrovni Masters. Po víťazstve nad svojim idolom neskrýval nadšenie:uviedol Nardi podľa agentúry AP.Talianskemu hráčovi patrí až 123. miesto v rebríčku a vďaka triumfu sa stal sa najnižšie postaveným tenistom, ktorý zdolal Djokoviča na grandslamovom turnaji alebo podujatí úrovne ATP Masters 1000, čím prekonal Kevina Andersona (122. prička) v roku 2008 v Miami. V osemfinálovom štvrtom kole stretne s Američanom Tommym Paulom.Nardi pritom v hlavnej fáze turnaja nemal ani nastúpiť, keď v kvalifikácii prehral s Belgičanom Davidom Goffinom. Tridsiaty nasadený Tomas Martin Etcheverry z Argentíny však pre zranenie odstúpil a nahradil ho práve Talian.Tridsaťšesťročný Djokovič stratil set už v druhom kole, keď zdolal Austrálčana Aleksandara Vukica 6:2, 5:7, 6:3. V treťom však už na svojho súpera nestačil. Srb sa v Indian Wells predstavil po piatich rokoch. Predchádzajúce edície musel vynechať - do krajiny ho nevpustili, pretože sa odmietol nechať očkovať proti koronavírusu.povedal Djokovič, ktorý prehral piaty z uplynulých siedmich zápasov proti talianskym tenistom. Zároveň uviedol, že sa predstaví na turnaji v Miami (od 19. do 31. marca).V turnaji pokračuje štvorka "pavúka" Rus Daniil Medvedev, ktorý si poradil s Američanom Sebastianom Kordom 6:4, 5:7, 6:3. Do štvrtého kola postúpil aj Casper Ruud. Deviaty nasadený Nór a premožiteľ Slováka Lukáša Kleina zdolal Francúza Arthura Filsa 6:2, 6:4. Nezaváhal ani siedmy nasadený Holger Rune. Dán zdolal Taliana Lorenza Musettiho 6:2, 7:6 (5).