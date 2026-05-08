Djokovič vypadol v 2. kole turnaja v Ríme s kvalifikantom Prižmičom
Djokovič sa na dvorce vrátil po zranení ramena a po prehre priznal, že ešte nie je v požadovanej forme.
Autor TASR
Rím 8. mája (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do 3. kola dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme. V pozícii nasadenej dvojky zdolal v druhom kole krajana Daniela Altmaiera 7:5 a 6:3. S turnajom sa však rozlúčil tretí nasadený Srb Novak Djokovič, ktorý prekvapujúco nestačil na chorvátskeho kvalifikanta Dina Prižmiča a prehral 6:2, 2:6 a 4:6.
Djokovič sa na dvorce vrátil po zranení ramena a po prehre priznal, že ešte nie je v požadovanej forme: „Úprimne povedané, nemyslím si, že som hral až tak zle. Bolo to fajn, nakoniec to bol dobrý boj, ale očividne vidím, čo mi chýba. Pri loptičke som neskôr o pol kroku. Nie som teda ešte určite tam, kde chcem byť, aby som mohol súťažiť na najvyššej úrovni.“
Rus Karen Chačanov ako trinástka pavúka vyradil Kazacha Alexandra Ševčenka 6:4, 6:4. O prekvapenie sa postaral domáci Talian Matteo Arnaldi, ktorý ukončil nádeje šiesteho nasadeného Austrálčana Alexa de Minaura 4:6, 7:6 (5), 6:4. Čech Jiří Lehečka si ako turnajová jedenástka poradil s Janom-Lennardom Struffom z Nemecka 7:6 (4), 6:3.
muži - dvojhra - 2. kolo:
Matteo Arnaldi (Tal.) - Alex de Minaur (Austr.-6) 4:6, 7:6 (5), 6:4, Rafael Jodar (Šp.-32) - Nuno Borges (Portug.) 7:6 (4), 6:4, Karen Chačanov (Rus.-13) - Alexander Ševčenko (Kaz.) 6:4, 6:4, Jiří Lehečka (ČR-11) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 7:6 (4), 6:3, Casper Ruud (Nór.-23) - Zachary Svajda (USA) 6:1, 6:3, Botic Van de Zandschulp (Hol.) - Aleksandar Kovacevic (USA) 2:6, 6:2, 7:6 (5), Francisco Cerundolo (Arg.-25) - Alejandro Tabilo (Čile) 6:0, 6:2, Alexander Zverev (Nem.-2) - Daniel Altmaier (Nem.) 7:5, 6:3, Learner Tien (USA-19) - Damir Džumhur (BaH) 6:2, 6:1, Alexander Bublik (Kaz.-9) - Sebastian Baez (Arg.) 6:1, 6:2, Tommy Paul (USA-16) -Aleksandar Vukic (Austr.) 6:4, 6:2, Alexander Blockx (Bel.) - Tallon Griekspoor (Hol.-29) 6:7 (5), 6:3, 6:4, Dino Prižmič (Chorv.) - Novak Djokovič (Srb.-3) 2:6, 6:2, 6:4
