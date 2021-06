Djokovič vyradil Nadala: Moje najväčšie víťazstvo v Paríži

Paríž 12. júna (TASR) - Parížske tenisové dvorce na Roland Garros zažili v piatok večer ďalší diel súboja titánov. Novak Djokovič tentokrát dokázal zdolať Rafaela Nadala na jeho najobľúbenejšom povrchu 3:6, 6:3, 7:6 (4), 6:2. Pre Španiela to bol iba tretí neúspech na antukovom grandslamovom turnaji za uplynulých 16 rokov a za 108 zápasov.



Najvyššie nasadenému Srbovi tak chýba posledný krok k tomu, aby sa stal prvým hráčom, ktorý sa po 50 rokoch stane víťazom všetkých grandslamových turnajov aspoň dvakrát. Djokovič už triumfoval na Roland Garros v roku 2016. Jeho záverečnou prekážkou bude Grék Stefanos Tsitsipas, ktorý vo finále turnajov veľkej štvorky debutuje. "Stretnúť sa dnes s Rafaelom v takom úžasnom zápase bolo pre mňa privilégium. Bolo to moje najväčšie víťazstvo tu v Paríži," vyhlásil podľa AFP Djokovič, ktorý už Nadala zdolal vo štvrťfinále Roland Garros 2015 a v piatok proti Mallorčanovi nastúpil na 58. vzájomný súboj.



Na antukových dvorcoch v Paríži sa stretli deväťkrát a Srb sedemkrát ťahal za kratší koniec, vrátane finálových súbojov v rokoch 2012, 2014 a 2020. "Vždy, keď proti nemu nastúpim na kurt, je to ako liezť na Mount Everest. Jednoznačne tento zápas zaraďujem do prvej trojky mojej kariéry. Hral som proti môjmu najväčšiemu rivalovi na povrchu, na ktorom dominoval uplynulých 15 rokov. Pripočítajme kvalitu tenisu a elektrizujúcu atmosféru, skrátka úžasné," sršal radosťou po stretnutí Djokovič.



Tridsaťpäťročný Španiel pochopiteľne spokojný byť nemohol. "Pravdepodobne to dnes nebol môj najlepší deň, hoci som bojoval. Mal som šance, niektoré výmeny boli šialené a rozhodla trochu aj moja únava," priznal Nadal.



Obhajca titulu a trinásťnásobný šampión zaznamenal 55 nevynútených chýb. "Hrali sme počas veľkého tepla. Loptičky sa odrážali pomalšie a mali menej vrchnej rotácie. To viac vyhovovalo jemu," hľadal Nadal príčiny neúspechu.



Djokovič víťazstvom vylepšil vzájomnú zápasovú bilanciu na 30:28 vo svoj prospech. Nadalovi zatiaľ naďalej zostáva v zbierke 20 titulov a nepodarilo sa mu stať sa vo veku 35 rokov najstarším finalistom modernej éry Roland Garros.



Ohlasy svetových médií na víťazstvo srbského tenistu Novaka Djokoviča nad Španielom Rafaelom Nadalom v semifinále Roland Garros.

ATP: "Novak Djokovič detronizoval Rafaela Nadala a získal jeden zo svojich najcennejších skalpov. Jeden z najlepších zápasov sezóny priniesol zvraty, obraty a senzačný tenis."



BBC: "Djokovič ukončil Nadalove panovanie na Roland Garros v štvorsetovej klasike, ktorá sa zaradí medzi najlepšie zápasy na parížskej antuke."



L´Equipe: "Historické. Nadal prvýkrát prehral v semifinále. Djokovič vo veľkolepej bitke zdolal Španiela a postúpil do finále Roland Garros.



sport.blic.rs: "Kráľ antuky. Djokovič zdolal Nadala na jeho pôde. Kto môže teraz povedať, že nie je najlepší?"



Mundo Deportivo: "Nadal utrpel tretiu prehru na Roland Garros. V historickom zápase ho po spektakulárnej bitke zosadil Djokvič."



Daily Mail: "Djokovič zdolal úradujúceho šampióna Nadala v zápase, ktorý môže definovať éru."



iDnes.cz: "Antukový kráľ tento rok nezíska ďalší titul na Roland Garros. Djokovič v epickej bitke zdolal Nadala. Paríž sa stal svedkom tenisového galapredstavenia, očakávaný duel velikánov priniesol dlhú bitku plnú napínavých výmien a športovej krásy."