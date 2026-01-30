< sekcia Šport
Djokovič zabojuje o 11. titul vo dvojhre proti Alcarazovi
Tridsaťosemročný Srb si zahrá finále v Melbourne po troch rokoch a o víťaznú trofej na grandslamoch zabojuje prvýkrát od Wimbledonu 2024.
Autor TASR,aktualizované
Melbourne 30. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Rekordný 10-násobný víťaz tohto podujatia triumfoval v semifinále nad dvojnásobným obhajcom titulu Talianom Jannikom Sinnerom v piatich setoch 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Vo finálovom súboji zabojuje o historický 25. grandslamový titul proti svetovej jednotke Španielovi Carlosovi Alcarazovi.
„Nemám slov. Ak mám byť úprimný, je to niečo neuveriteľné. Hrali sme cez štyri hodiny a takmer do druhej hodiny v noci. Pripomínalo mi to finále z roku 2012 proti Rafaelovi Nadalovi. Intenzita a kvalita tenisu bola extrémne vysoká. Vedel som, že to je jediná moja šanca, ak chceme v tomto stretnutí proti Jannikovi uspieť. Vyhral predchádzajúcich päť stretnutí so mnou, pri sieti som zavtipkoval, že mu ďakujem za aspoň jedno víťazstvo za posledné roky. Mám voči nemu obrovský rešpekt, je to neuveriteľný hráč a dokáže z vás dostať maximum. To sa mu proti mne podarilo, takže si zaslúži kredit. Tento duel sledovalo viacero legiend a ani sa nedá popísať poďakovanie vám, divákom. Boli ste neuveriteľní, milujem váš zápal a vzťah. Každý rok je to odlišné, ale teraz to bola jedna z najlepších, ak nie najlepšia atmosféra na mojom zápase,“ uviedol Djokovič v pozápasovom rozhovore na kurte.
Tridsaťosemročný Srb si zahrá finále v Melbourne po troch rokoch a o víťaznú trofej na grandslamoch zabojuje prvýkrát od Wimbledonu 2024. V bilancii vzájomných duelov prerušil päťzápasovú sériu prehier proti Sinnerovi, aktuálne má na konte päť výhier a šesť prehier. Djokovič tak zabojuje o 11. triumf na Australian Open, no najmä rekordný 25. grandslamový titul, čím by sa osamostatnil na čele historických tabuliek pred Austrálčankou Margaret Courtovou. V Melbourne prepisoval viaceré rekordy, semifinálová výhra bola jeho 104. na tomto podujatí a ako prvý hráč v tzv. „Open ére“ prekonal pred pár dňami métu 400 víťazstiev na grandslamoch.
Djokovič prišiel hneď pri prvej možnosti o podanie, Sinner tak vstúpil do semifinálového zápasu ziskom troch gemov za sebou. Talian bol vo všeobecnosti silnejší vo víťazných úderoch a na sieti, Srb mal pomalší rozbeh do stretnutia. Niečo naznačil Djokovič v tomto smere v štvrtom geme, ale Sinner mal vo väčšine prípadov situáciu na kurte pod úplnou kontrolou. Pri prvej príležitosti využil setbal a úvodné dejstvo získal za necelých 40 minút výsledkom 6:3.
Druhý set už priniesol na kurte úplne iný priebeh, Djokovič urobil taktické zmeny vo svojej hre a želaný efekt to prinieslo najmä vo štvrtom geme, keď prvýkrát v zápase prelomil podanie Sinnera. Ziskom troch hier za sebou sa ujal vedenia 4:1 a bol bližšie k tomu, aby vyrovnal stav semifinálového stretnutia. Talian sa zaktivizoval, no zvrátiť druhý set už nedokázal. Srb si tentoraz nenechal zobrať podanie, čo potvrdil konečným stavom 6:3 v druhom sete.
Tretí set sa po väčšinu času niesol v znamení toho, že si Djokovič so Sinnerom udržiavali svoj servis. Skúsenejšieho Srba však postupom času začali obmedzovať bližšie nešpecifikované veci a po kurte sa razom pohyboval výrazne pomalšie. Nasadená dvojka si tak vyčkala na svoju šancu do desiateho gemu, keď brejkla Djokoviča a získala na svoju stranu tretí set - 6:4.
Krátka prestávka srbskému tenistovi pomohla, na kurt sa vrátil najlepším možným spôsobom, keď hneď dokázal brejknúť svojho semifinálového súpera a potvrdiť to aj ziskom druhého gemu. Sinner sa na kurte hľadal a neustále sa snažil zmazať manko na Djokoviča, no napokon musel po výsledku 6:4 rozhodnúť o víťazovi druhého semifinále záverečný set.
Sinner mal herne navrch, ale dlhší čas nevedel nájsť recept na to, aby sa proti Djokovičovi dostal do trháku. Skúsenejší súper aj s pomocou podpory z tribún predvádzal často vynikajúcu defenzívu, z ktorej vedel vyťažiť maximum. Psychologickú výhodu pretavil v siedmom geme, keď „uchmatol“ podanie Sinnera a následne už po výsledku 6:4 mohol oslavovať postup do finále.
Djokovič tak prerušil 19-zápasovú víťaznú sériu Sinnera na Australian Open a nedovolil mu pomýšľať na celkový triumf v dvojhre tretí rok po sebe. V súboji o víťaznú trofej vyzve svetovú a nasadenú jednotku ako historicky najstarší mužský finalista tohto turnaja v „Open ére“ vo veku 38 rokov a 255 dní. Na grandslamoch to bude jeho 38. účasť vo finále: „Je veľmi ťažké sa vyrovnať súčasným hráčom, ktorý hrajú na inej úrovni, ale nie nemožné. Musel som tento level hry nájsť. Sledoval som duel Alcaraza so Zverevom, bolo to niečo neuveriteľné. Snažili sme sa teraz vyrovnať v kvalite a intenzite. Myslím si, že diváci dostali to, za čo si zaplatili. Teším sa na finále s Carlosom. Po dnešku sa už cítim ako víťaz, ak mám byť úprimný. Viem, čo ma v nedeľu čaká - boj so svetovou jednotkou. Verím, že s ním budem držať krok. To si prajem.“
muži - dvojhra - semifinále:
Novak Djokovič (Srb.-4) - Jannik Sinner (Tal.-2) 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4
