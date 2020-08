Djokovič v súboji o 18. grandslamový titul, New York bez obhajcov

New York 30. augusta (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič vstúpi v noci na utorok SEČ do grandslamového turnaja US Open v pozícii veľkého favorita. "Nole" v tomto roku v súťažnom singlovom zápase na ATP Tour ešte nenašiel premožiteľa a ťahá 23-zápasovú víťaznú sériu. Vo Flushing Meadows môže získať 18. titul z podujatí veľkej štvorky a dotiahnuť sa na Španiela Rafaela Nadala, ktorý má na konte 19. trofejí.



Nadal v New Yorku nebude obhajovať titul pre obavy z koronavírusu. Chýbať bude aj Švajčiar Roger Federer, rekordný 20-násobný grandslamový šampión po operácii predčasne ukončil sezónu. Djokovičovi by mohol sťažiť cestu za prvenstvom Rus Daniil Medvedev, ktorý vlani prehral v strhujúcom finále s Nadalom až po päťsetovej bitke. Uvedomuje si však, že proti rozbehnutému Srbovi, ktorý v sobotu na turnaji ATP v New Yorku získal 35. titul z podujatí Masters, to bude veľmi náročné. "Novak je veľký šampión. Sú veci, ktoré ho dokážu rozrušiť a vyviesť z miery. Keď však vstúpi na kurt, je to úplne iný Djokovič. Dokáže predvádzať neuveriteľný tenis a hrať maximálne koncentrovane," uviedol Medvedev pre oficiálnu stránku turnaja.



Všetky zápasy na US Open sa budú hrať bez divákov. Podľa bývalého amerického tenistu Patricka McEnroea by to Djokovičovi malo vyhovovať. "Keďže v hľadisku nebudú fanúšikovia a mediálne povinnosti sa znížia na minimum, Novak sa bude môcť sústrediť výlučne ne tenis. Počas súťažnej pauzy zažil ťažké obdobie, na sérii turnajov Adria Tour sa nakazil koronavírusom. Nemyslím si však, že to nejako ovplyvní jeho výkony na US Open. Vráti sa ešte silnejší," tvrdí McEnroe o svetovej jednotke, ktorú na úvod čaká Damir Džumhur z Bosny a Hercegoviny.



Slovensko bude mať v mužskom singli trojnásobné zastúpenie. Ako prvý zasiahne do turnaja Jozef Kovalík, ktorého v pondelok čaká domáci Američan Maxime Cressy. Najťažšieho súpera dostal Andrej Martin, žreb mu prisúdil nasadenú dvadsaťjednotku Austrálčana Alexa de Minaura. "Alex je vychádzajúca hviezda svetového tenisu, už teraz je skvelý hráč. Myslím si, že typovo by mi mohol sedieť, keďže obaja hráme radi dlhé výmeny. Roky som bojoval o výsadu byť priamo nasadený do hlavnej súťaže grandslamu, aby som si mohol zmerať sily s najlepšími. Teraz si to idem skúsiť čo najviac užiť a ukázať najmä sám sebe, na čo mám. Bez ohľadu na to, aké veľké meno je na druhej strane dvorca," uviedol pre TASR najlepší slovenský singlista, 95. hráč rebríčka ATP.



Norbert Gombos nastúpi v 1. kole proti Moldavcovi Raduovi Albotovi, s ktorým má bilanciu 1:1. Pred štyrmi rokmi ho zdolal na halovom challengeri vo francúzskom Orleans. "Albota dobre poznám, hral som s nim na turnajoch už dvakrát. Očakávam veľmi náročný zápas, lebo je to behavý typ a ťažko sa budú proti nemu ukončovať výmeny, keďže má veľmi dobrú defenzívu. Dôležité bude, aby som sa vyrovnal s ťažšími podmienkami - vysokou vlhkosťou a dusnom. Situácia v New Yorku sa totiž od minulého týždňa zmenila," referoval z dejiska turnaja slovenský daviscupový reprezentant.



V ženskej dvojhre bude chýbať šesť hráčok z elitnej svetovej desiatky. Obhajkyňa titulu Kanaďanka Bianca Andreescuová sa po dlhej pauze zavinenej zranením ešte necíti byť dostatočne pripravená. Pre strach z ochorenia COVID-19 sa rozhodli necestovať do New Yorku svetová jednotka Austrálčanka Ashleigh Bartyová, dvojka rebríčka WTA Rumunka Simona Halepová, Ukrajinka Jelina Svitolinová (5.), Holanďanka Kiki Bertensová (7.) i Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová (8.). Nasadenou jednotkou je Češka Karolína Plíšková. Američanka Serena Williamsová bude mať ďalšiu šancu na zisk rekordného 24. singlového grandslamového titulu a vyrovnanie rekordu legendárnej Austrálčanky Margaret Courtovej. Vlani ani predvlani Američanka finálové zápasy nezvládla, nestačila na Andreescuovú ani na Japonku Naomi Osakovú.



Jediným slovenským želiezkom v singli bude Viktória Kužmová, ktorá si na úvod zmeria sily s 18-ročnou Američankou Catherine McNallyovou. Pre Kužmovú to bude štvrtá účasť v hlavnej súťaži, vo dvojhre sa jej ešte nepodarilo prejsť cez 1. kolo. V prípade triumfu nad McNallyovou si v 2. kole skríži rakety s víťazkou súboja medzi Ruskou Jekaterinou Alexandrovovou a trojnásobnou šampiónkou US Open Belgičankou Kim Clijstersovou.



Vlani sa Kužmovej v New Yorku darilo vo štvorhre, po boku Bielorusky Aleksandry Sasnovičovej sa prebojovala až do semifinále. "Žreb je pre Viki priaznivý, ale s McNallyovou to bude aj tak určite ťažký zápas. Robíme všetko pre to, aby bola na duel čo najlepšie pripravená. K tomu Viki pomohla aj štvorhra na turnaji WTA v New Yorku, na ktorom sa prebojovala do semifinále. Nie je to celé iba o tréningu, ale naberá zároveň aj zápasovú prax," uviedol pre stz.sk tréner slovenskej ženskej jednotky Tomáš Hrunčák.