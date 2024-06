Djokovič zaťažil koleno na maximum a verí, že bude pripravený

Londýn 29. júna (TASR) - Sedemnásobný šampión Novak Djokovič uviedol, že od príchodu do Londýna zaťažil svoje problémové koleno na maximum a je presvedčený, že v utorok bude pripravený na Wimbledon. Tridsaťsedemročný srbský tenista pre zdravotné problémy odstúpil z Roland Garros pred štvrťfinálovým zápasom a absolvoval operáciu roztrhnutého menisku.



"Keď sa to stalo, veľmi rýchlo som sa rozhodol pre operáciu. Vtedy som pochyboval nad svojou účasťou vo Wimbledone. Prišiel som sem v nedeľu. Už týždeň trénujem, bol to veľmi dobrý tréning. Hlavne posledné tri dni som mal intenzívnu prípravu, včera som si zahral s Jannikom Sinnerom, Francesom Tiafoem, Daniilom Medvedevom a Emilom Ruusuvuorim a dnes s Holgerom Runem. Sú to skvelí hráči, ktorí hrajú výborne na tráve, takže som si otestovala koleno v podstate na maximum," povedal.



Djokovič bol spokojný so stavom svojho problémového kolena: "Na všetko tú záťaž reagovalo veľmi dobre, čo je, samozrejme, skvelé znamenie pre moju účasť vo Wimbledone. Preto som sa rozhodol byť v pavúku." Viac sa však dozvie až v ostrom zápase. Prvý ho čaká v utorok v 2. kole, keď nastúpi proti českému kvalifikantovi Vítovi Kopřivovi. Informovala agentúra Reuters.