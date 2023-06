Djokovič zdolal Alcaraza a postúpil do finále Roland Garros

Španielsky tenista Carlos Alcaraz dostáva ošetrenie po tom, ako dostal kŕč do nohy v zápase proti Srbovi Novakovi Djokovičovi v semifinále dvojhry mužov na grandslamovom tenisovom turnaji Roland Garros v Paríži 9. júna 2023. Foto: TASR - AP

muži - dvojhra - semifinále:



Novak Djokovič (Srb.-3) - Carlos Alcaraz (Šp.-1) 6:3, 5:7, 6:1, 6:1

Paríž 9. júna (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa siedmykrát v kariére prebojoval do finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V piatkovom semifinále zdolal v pozícii turnajovej trojky najvyššie nasadeného Španiela Carlosa Alcaraza za tri hodiny a 15 minút 6:3, 5:7, 6:1 a 6:1. V boji o titul narazí na víťaza duelu medzi štvrtým nasadeným Nórom Casperom Ruudom a dvadsaťdvojkou "pavúka" Nemcom Alexandrom Zverevom.Djokoviča delí už iba jedno víťazstvo od zisku rekordného 23. grandslamového titulu, ktorým by sa na čele historických tabuliek odpútal od Španiela Rafaela Nadala. Srb útočí na tretiu trofej z parížskej antuky. Ak sa mu podarí uspieť vo finále, vráti sa v pondelok na čelo svetového rebríčka, na ktorom vystrieda práve Alcaraza. Djokovič sa stal druhým najstarším finalistom v histórii Roland Garros, rekord drží z minulého roka Nadal, ten nemohol obhajovať vlaňajší titul pre zranenie bedrového kĺbu.Tridsaťšesťročný Djokovič profitoval zo zdravotných problémov o 16 rokov mladšieho Alcaraza, ktorého trápili kŕče.povedal Srb v prvom pozápasovom rozhovore na kurte.Djokovičovi vyšiel vstup do zápasu. Od úvodu predvádzal výborný celoplošný tenis, držal si svoj podanie a vo štvrtom geme zlomil Španielov servis. Zvládol aj maratónsku siedmu hru s dlhými výmenami, v ktorej odvrátil tri brejkbaly súpera, a prvý set získal pre seba v pomere 6:3. V druhom Alcaraz zlepšil presnosť úderov, skvelými forhendmi si pripravoval pozície pre útok. Djokoviča trápilo zápästie a v ôsmom geme si vyžiadal ošetrenie. Alcaraza nevyviedla pauza z tempa a prvýkrát v zápase prelomil súperovo podanie. Brejk však nedokázal potvrdiť a tak set rozhodol až dvanásty gem, v ktorom ukázal väčšiu trpezlivosť líder svetového rebríčka.V treťom sete museli tentoraz ošetriť Alcaraza, ktorého sužovalo pravé koleno. Zdravotné problémy boli na jeho výkone badať, za stavu 1:1 prehral päť hier za sebou a set stratil jasne 1:6. Následne odišiel do šatne a na kurt sa vrátil až po dlhšej prestávke. Po nej sa snažil pokračovať vo svojej trpezlivej hre, v ktorej chcel prekvapovať súpera "kraťasmi" od základnej čiary, ale zdravotné obmedzenia ho zjavne limitovali. Djokovič sa dostal do tempa, dvakrát brejkol súpera a napokon doviedol zápas až do víťazného konca, keď v siedmom geme premenil svoj druhý mečbal. Alcarazovi tak vrátil vlaňajšiu prehru z Madridu, kde domáci hráč vtedy v napínavom dueli pokoril Srba 6:7 (5), 7:5 a 7:6 (5).dodal Djokovič.Alcaraz si bude musieť na premiérovú účasť v parížskom finále ešte počkať.citovala agentúra AFP víťaza US Open 2022.