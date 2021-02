Djokovič zdolal Karaceva a je prvým finalistom Austrialian Open

Melbourne 18. februára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry na grandslamovom Australian Open. Ako najvyššie nasadený zdolal vo štvrtkovom semifinále ruského kvalifikanta Aslana Karaceva 6:3, 6:4, 6:2. Djokovič sa predstaví vo svojom 28. finále na turnaji veľkej štvorky a o osemnásty titul zabojuje proti víťazovi duelu Daniil Medvedev (Rus.-4) - Stefanos Tsitsipas (Gréc.-5).



Karacev sa súpera nezľakol a v prvom sete s ním držal krok. Situáciu mu však komplikovali nevynútené chyby, keď ich spravil až trinásť v porovnaní so súperovou jedinou. Djokovič ho zlomil až v ôsmej hre, keď čistou hrou zobral Rusovi podanie a následne opäť bez straty fiftínu uzavrel prvý set. V druhom sete Djokovič zvýšil úsilie a prelomil Rusovi hneď dve podania a vypracoval si náskok 5:1. Potom síce zaváhal a Karacev ukoristil svoj prvý brejkbal v zápase, no nepodarilo sa mu zdramatizovať vývoj duelu.



Djokovič pokračoval v sebavedomom výkone. Hoci vo štvrtej hre stratil podanie a dovolil súperovi vyrovnať, hneď svoje zaváhanie napravil. Troma bodmi za sebou sa dostal do vedenia 5:2, ktoré bez ťažkostí pretavil v postup. Napriek hladkému priebehu zápasu pochválil svojho súpera, ktorý dosiahol životný úspech hneď pri debute na grandslamovom podujatí. "Cítil som sa najlepšie za celý tohtoročný turnaj, netrápila ma žiadna bolesť. Načasovanie je skvelé práve pred najdôležitejším duelom. Mám natrénované, aj dosť energie pred finále," povedal Djokovič podľa agentúry DPA. Špeciálne preferencie na záverečného súpera nemá, no prezradil, že na konfrontáciu Medvedeva s Tsitsipasom je zvedavý: "Bude to zaujímavé, vezmem si pukance a užijem si ich zápas."