Djokovič zdolal vo finále v Ríme Tsitsipasa: Dostávam sa do formy

Rím 15. mája (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič si pripísal prvé turnajové prvenstvo v roku 2022, vo finále antukového turnaja ATP Masters 1000 v Ríme zdolal Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6:0, 7:6 (5). Svetový hráč číslo jeden si pripísal 87. turnajový triumf v kariére, v metropole Talianska zvíťazil šiestykrát.



Djokovič potvrdil, že sa pred druhým grandslamovým turnajom sezóny dostáva opäť do formy a úspešne zvládol generálku na Roland Garros. Súboj bol zároveň reprízou minuloročného finále v Paríži a dosiahol v ňom kariérne víťazstvo číslo 1001.



Víťaz turnaja Masters v Monte Carle a semifinalista v Madride Tsitsipas nezvládol úvodný set a prehral ho hladko 0:6. V druhom však prelomil podanie súpera ako prvý a za stavu 5:3 podával na zisk setu. Neuspel a Djokovič napokon využil v tajbrejku hneď svoj prvý mečbal. "Pripravil som si jasnú stratégiu, no napriek tomu som prekvapil aj sám seba, ako dobre mi to v prvom sete išlo. Na začiatku druhého ma však súper zastihol nepripraveného. Zápas smeroval do tretieho setu, no v správny čas som vytiahol správne údery. Pracujem na svojej forme a cítim, že sa zlepšujem. Uvedomujem si, že tradične začínam hrať vrcholný tenis práve tu v Ríme," povedal po zápase priamo na kurte Djokovič.







Finále:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Stefanos Tsitsipas (Gréc.-4) 6:0, 7:6 (5)