Djokovič získal 20. grandslamový titul, vyrovnal rekord

Taliansky tenista Matteo Berrettini reaguje po bodovom zisku v zápase proti Srbovi Novakovi Djokovičovi vo finále dvojhry na grandslamovom tenisovom turnaji Wimbledon v Londýne 11. júla 2021. Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - finále:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Matteo Berrettini (Tal.-7) 6:7 (4), 6:4, 6:4, 6:3

Londýn 11. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa stal šiestykrát v kariére víťazom mužskej wimbledonskej dvojhry. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal vo finále turnajovú sedmičku Taliana Mattea Berrettiniho 6:7 (4), 6:4, 6:4, 6:3. Srb získal 20. grandslamovú trofej a vyrovnal rekord Švajčiara Rogera Federera i Španiela Rafaela Nadala.V prípade triumfu na septembrovom US Open by sa Djokovič osamostatnil na čele historických tabuliek a zavŕšil kalendárny Grand Slam. Vyhrať všetky podujatia veľkej štvorky v jednej sezóne sa naposledy podarilo Austrálčanovi Rodovi Laverovi v roku 1969. Djokovič je druhý hráč v Open ére, ktorý uspel v tom istom roku na Australian Open, Roland Garros i vo Wimbledone. Vďaka nedeľnému triumfu zinkasuje prémiu 1,7 milióna libier. Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu a Chorváta Gorana Ivaniševiča si do rebríčka ATP Entry pripíše 2000 bodov. V jeho pondelňajšom vydaní si upevní post svetovej jednotky.Pre Berrettiniho bol už postup do grandslamového finále životný úspech. Doposiaľ žiaden Talian nehral na tráve All England Clubu o titul. Posledný tenista z Apeninského polostrova, ktorý na grandslamovej pôde zdvihol nad hlavu singlovú trofej, bol v roku 1976 Adriano Panatta na Roland Garros.Djokovič odštartoval svoje jubilejné 30. grandslamové finále dvojchybou, no podržal si servis. V treťom geme otočil z 0:30, v ďalšej hre prelomil podanie Berrettiniho a po potvrdení brejku si vybudoval náskok 4:1. Talian však nezložil zbrane. Za stavu 2:5 odvrátil setbal a zvládol maratónsky gem na podaní, čo ho výrazne povzbudilo. V deviatom geme Djokoviča brejkol, následne vyrovnal na 5:5 a vynútil si tajbrejk, v ktorom slávil úspech. Djokovič síce vyrovnal z 0:3 na 3:3, no koncovka parila Berrettinimu, ktorý zisk prvého setu spečatil esom.Djokovič sa rýchlo otriasol, v úvode druhého setu dvakrát zobral Talianovi servis a ujal sa vedenia 4:0. Srb v týchto momentoch dokázal naplno zúročiť bohaté skúsenosti z náročných zápasov, nerobil žiadne nevynútené chyby. Berrettini ešte druhý set zdramatizoval, znížil na 4:5, no Djokovič si koncovku postrážil. Srb bol na koni, v treťom dejstve za stavu 1:1 Taliana opäť brejkol a v ďalšom priebehu setu mu stačilo držať si servis.Berrettini vo výmenách priveľa kazil z forhendu, ktorý je jeho veľká zbraň. Vo štvrtom sete nevyužil za stavu 3:2 na returne sľubný náskok 30:0. Bol blízko k tomu, aby sa prepracoval k dvom brejkbalom, no Djokovič potvrdil, že vie dobehnúť aj nemožné a predviedol skvelé obhodenie. Srba tento moment ešte viac vyburcoval, v siedmom geme uchmatol Berrettinimu podanie a zápas už dotiahol do úspešného konca. Pred očami Ivaniševiča, ktorý vyhral Wimbledon presne pred 20 rokmi, premenil v deviatom geme tretí mečbal. Vzájomnú bilanciu s Berrettinim upravil na 3:0 a zároveň ukončil jeho víťaznú 11-zápasovú sériu na tráve. Djokovič na tomto povrchu naposledy prehral v júni 2018 vo finále turnaja v londýnskom Queen´s Clube, v ktorom nestačil na Chorváta Marina Čiliča.