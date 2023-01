Djokovič získal 22. grandslamový titul a vyrovnal sa Nadalovi

muži - dvojhra - finále:



Novak Djokovič (Srb.-3) - Stefanos Tsitsipas (Gr.-3) 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5)

Melbourne 29. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa stal desiatykrát víťazom dvojhry na Australian Open a v pondelok bude opäť svetovou jednotkou. V Melbourne získal 22. grandslamový titul a vyrovnal rekord Španiela Rafaela Nadala. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej štvorky nasadenú trojku Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5).Srb si vylepšil tohtoročnú bilanciu na 12:0, začiatkom januára triumfoval na podujatí ATP v Adelaide. Z Melbourne Parku si odnáša prémiu 2,975 milióna austrálskych dolárov a 2000 bodov do rebríčka ATP. Jubilejná trofej z Australian Open má pre Djokoviča špeciálnu príchuť. Vlani totiž na turnaji nemohol štartovať a z krajiny ho deportovali v dôsledku pravidiel ohľadom koronavírusu, keďže nebol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19. Djokovič ťahá na úvodnom podujatí veľkej štvorky 28-zápasovú víťaznú šnúru, naposledy prehral v roku 2018 s Kórejčanom Hyeon Chungom.Tsitsipas neodplatil Djokovičovi prehru z finále Roland Garros z roku 2021 a nevyužil šancu stať sa historicky prvým Grékom na mužskom tenisovom tróne. V novom vydaní rebríčka ATP bude figurovať na treťom mieste za Djokovičom a Španielom Carlosom Alcarazom, ktorý sa na Australian Open nezúčastnil pre zranenie nohy.Djokovič mal od začiatku duelu s Tsitsipasom navrch. V druhom geme síce nepremenil dva brejkbaly, no za stavu 2:1 po dvojchybe Gréka prelomil súperovo podanie a prvý set s prehľadom dotiahol do úspešného konca. Tsitsipas robil priveľa nevynútených chýb najmä z bekhendu, čo bola voda na mlyn Djokoviča, ktorý hral maximálne koncentrovane a v dôležitých momentoch si dokázal pomôcť kvalitným podaním.V druhom sete Tsitsipas pridal na agresivite a zlepšil returny. Dvakrát viedol pri podaní Djokoviča 30:15 a za stavu 5:4 sa dokonca dostal k setbalu. Djokovič však ukázal veľkú mentálnu silu, odvrátil ho víťazným forhendom po čiare a vynútil si tajbrejk. V jeho úvode viedol po troch nevynútených chybách Gréka z forhendu 4:1. Tsitsipas síce vzápätí vyrovnal na 4:4, no ďalšie tri body sa stali korisťou Djokoviča.Krátka prestávka pred začiatkom tretieho setu pomohla Tsitsipasovi a hneď v úvodnom geme prelomil podanie Djokoviča. Srba to však nevyviedlo z miery a bleskovo kontroval rebrejkom. V ďalších minútach obaja hráči kvalitne servovali a o osude setu rozhodol tajbrejk V ňom dominoval Djokovič, ktorý si vybudoval náskok 5:0 a za stavu 6:5 premenil v poradí tretí mečbal. Vzájomnú bilanciu s Tsitsipasom upravil na 11:2.Djokoviča po využitom mečbale premohli emócie a neubránil sa slzám. "uviedol Djokovič v slávnostnom príhovore.Srb zablahoželal Tsitsipasovi k úspešnému turnaju. "Tsitsipas vystrúhal Djokovičovi poklonu. "