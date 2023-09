Djokovič získal 24. grandslamový titul, vyrovnal rekord Courtovej

muži - dvojhra - finále:



New York 11. septembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa stal štvrtýkrát v kariére víťazom US Open. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej dvojky tretieho nasadeného Rusa Daniila Medvedeva 6:3, 7:6 (5), 6:3. V New Yorku získal 24. grandslamový titul vo dvojhre a vyrovnal absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej.Djokovič si zároveň upevnil post lídra mužských historických tabuliek, druhý Španiel Rafael Nadal má na konte 22 trofejí z podujatí veľkej štvorky. Srb je od pondelka opäť svetovou jednotkou, keď na čele rebríčka ATP vystriedal Carlosa Alcaraza. Nadalov krajan ako obhajca titulu prehral v semifinále s Medvedevom."Nole" si z Flushing Meadows odnáša prémiu tri milióny USD pred zdanením a 2000 bodov do rebríčka. Na US Open predtým triumfoval v rokoch 2011, 2015 a 2018. Vlani na turnaji nemohol štartovať, keďže nebol zaočkovaný proti ochoreniu Covid-19. Tohtoročný triumf má pre Djokoviča špeciálnu príchuť. Medvedevovi totiž odplatil finálovú prehru zo septembra 2021, keď ho Rus pripravil o kalendárny Grand Slam.Aj v tejto sezóne vyhral Djokovič tri grandslamové turnaje. Neuspel iba vo finále Wimbledonu, v ktorom prehral v piatich setoch s Alcarazom. Medvedev ťahal v rozhodujúcom súboji na US Open druhýkrát za kratší koniec, v roku 2019 podľahol po päťsetovej dráme Nadalovi.Djokovičovi vyšiel úvod finálového zápasu, keď v druhom geme prelomil podanie Medvedeva a po potvrdení brejku si vybudoval náskok 3:0. Srb hral maximálne koncentrovane, ťažil z kvalitného prvého servisu a vo výmenách robil oveľa menej nevynútených chýb ako jeho súper. V ôsmom geme nevyužil pri podaní Medvedeva dva setbaly, no v ďalšej hre premenil v poradí tretí.V druhom dejstve za stavu 2:2 viedol Djokovič na returne 30:0, no Medvedev následne získal štyri fiftíny za sebou, čo ho výrazne povzbudilo. Na konci setu sa dostal k dvom brejkbalom, no nevyužil krízu Djokoviča, ktorý mal v tých chvíľach kŕče v nohách a problémy s pohybom. Srb si vynútil tajbrejk, v ktorom ukázal veľkú mentálnu silu. Otočil z 1:3 na 4:3 a v koncovke slávil úspech. Druhý set trval 1:45 h.V treťom dejstve sa Djokovič vďaka brejku vo štvrtom geme ujal vedenia 3:1. Medvedev síce vzápätí kontroval rebrejkom, no v šiestej hre opäť stratil servis a Srb už dotiahol zápas do úspešného konca. Pri vlastnom servise premenil hneď prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Rusom na 10:5.Djokovič počas slávnostného ceremoniálu neskrýval emócie. "."Medvedevovi zablahoželal k úspešnému turnaju. "." Djokovič si počas odovzdávania trofeje obliekol tričko s číslom 24 a vzdal hold bývalému americkému basketbalistovi Kobemu Bryantovi, ktorý v januári 2020 tragicky zahynul prí páde vrtuľníka. "."Medvedev zložil Djokovičovi poklonu. "."